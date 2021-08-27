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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Птицы

Приставания в мире птиц: как самки колибри спасаются от домогательств

National Geographic Россия
27 августа 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Метод избегания настойчивых самцов также способствует более качественному питанию.

Ученые понаблюдали за особенностями внешности колибри-якобинов (Florisuga mellivora), обитающих в Южной Америке, и выяснили, что многие самки этого вида нашли способ избежать агрессивного поведения самцов. Они имеют схожую с самцами окраску, которая позволяет им достаточно надежно маскироваться.

Разница в оперении самцов и самок якобинов довольно значительна. Самцы имеют ярко-синие перья на голове и груди, зеленую спину и белое брюшко, тогда как самки обыкновенно имеют более тусклую черно-зеленую расцветку.

В природе как самцы, так и самки этого вида изначально имеют яркую окраску в юном возрасте, но у большинства самок цвета блекнут ко времени взросления. Тем не менее, ученые обнаружили, что почти у 30% самок сохранялись яркие цвета, и это делало их менее привлекательными для самцов.

Помимо соперничества за партнеров, животные также соревнуются за территорию, родительское внимание, социальное положение и еду, объясняет Джей Фальк, биолог-эволюционист из Вашингтонского университета в Сиэтле. Сексуальное поведение не отражает всех возможных взаимодействий между животными и не всегда может объяснить их внешний вид.

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У самок якобинов (на изображении слева) обычно тусклая оливково-зеленая голова и спина. Но около 30% самок имеют яркое голубое оперение на голове и похожи на взрослых самцов (в центре), а также на молодых особей обоих полов (справа).

Чтобы лучше разобраться в природе оперения якобинов исследователи выбрали 401 птицу, 247 из которых были самцами и 154 — самками. У большинства самок была тусклая окраска, но около 30% были практически неотличимы от самцов.

Затем исследователи имплантировали крошечные метки слежения диким птицам, чтобы подсчитать время, проведенное птицами у кормушек. Они обнаружили, что ярко окрашенные самки чаще посещают кормушки и проводят там больше времени, чем особи с тусклой окраской. Таким образом, именно яркая окраска позволяет им избежать повышенного внимания самцов и дольше спокойно питаться.

Как отмечает Ола Финке, биолог-эволюционист из Университета Оклахомы в Нормане, не участвовавшая в исследовании, у колибри самый высокий уровень метаболизма среди всех земных позвоночных. Поэтому более широкий доступ к качественной пище может сделать этих птиц более здоровыми.

Команда надеется в будущих исследованиях использовать свои выводы, чтобы узнать, как и почему у других видов могли развиться половые диморфные черты.

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