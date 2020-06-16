Птенцы обыкновенной сипухи делятся с младшими собратьями едой за груминг

Обыкновенные сипухи (Tyto alba) в среднем за кладку производят на свет 4-7 яиц, но не все птенцы выводятся одновременно. Это означает, что старшие птенцы обычно крупнее своих младших братьев и сестер.
Это происходит потому, что все птенцы полностью зависят от родителей в отношении пищи. Едой для сипух обычно служат мелкие грызуны и полевки, а эту добычу сложно разделить на несколько частей, поэтому птенцы получают еду поочередно. У многих видов птиц в этой ситуации старшие птенцы просто вытесняли бы остальных, но не в случае сипух.
Биолог-эволюционист Полин Дюкуре и ее коллеги из Университета Лозанны решили понаблюдать за 27 выводками сипух в сельской местности в Швейцарии. Они установили камеры для наблюдения за птенцами, а также прикрепили микрофоны к каждому птенцу, чтобы идентифицировать издаваемые ими звуки.
Исследователи обнаружили, что старшие птенцы предпочитали делиться едой с младшими братьями и сестрами, которые тщательно ухаживали за ними, избавляя от паразитов. Выяснилось, что младшие совята, как правило, ухаживали за старшими братьями и сестрами чаще, чем старшие ухаживали за молодыми, «возможно, чтобы максимизировать вероятность получения корма в ответ», пишут исследователи. В некоторых случаях старший птенец предлагал еду самому нуждающемуся брату, который постоянно кричал, независимо от того, ухаживал ли он или нет.
Однако разделение пищи происходило только тогда, когда исследователи предоставляли дополнительную еду совятам. Так что речи о том, что старшие птенцы рисковали своим выживанием, чтобы накормить молодых, не было. Но когда пищи было в достатке, старшие братья и сестры предпочитали делиться ей вместо того, чтобы делать запасы.
«Это интересное исследование с большим размером выборки и технически хорошими методами наблюдения. Обычно у птиц речь идет о конкуренции между выводком или даже о сиблициде (убийстве детенышами животных родных братьев и сестер из одного выводка)», — говорит поведенческий эколог Рональд Ноэ, который не участвовал в исследовании.
Дюкурэ объясняет, что такое поведение, связанное с распределением пищи, могло развиться у птенцов сипухи, потому что старшие братья и сестры получают как косвенные, так и прямые выгоды. Быть ухоженным предлагает такие непосредственные преимущества как защита от паразитов, таких как вши или блохи.
Уход также может уменьшить конфликт и социальный стресс среди совят. И, помогая выжить своим младшим родственникам, старшие братья и сестры гарантируют, что большее количество их генов останется в генофонде, таким образом косвенно извлекая выгоду для себя в долгой эволюционной перспективе.
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