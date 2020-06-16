Птенцы обыкновенной сипухи делятся с младшими собратьями едой за груминг

Обыкновенные сипухи (Tyto alba) в среднем за кладку производят на свет 4-7 яиц, но не все птенцы выводятся одновременно. Это означает, что старшие птенцы обычно крупнее своих младших братьев и сестер.

Это происходит потому, что все птенцы полностью зависят от родителей в отношении пищи. Едой для сипух обычно служат мелкие грызуны и полевки, а эту добычу сложно разделить на несколько частей, поэтому птенцы получают еду поочередно. У многих видов птиц в этой ситуации старшие птенцы просто вытесняли бы остальных, но не в случае сипух.

Биолог-эволюционист Полин Дюкуре и ее коллеги из Университета Лозанны решили понаблюдать за 27 выводками сипух в сельской местности в Швейцарии. Они установили камеры для наблюдения за птенцами, а также прикрепили микрофоны к каждому птенцу, чтобы идентифицировать издаваемые ими звуки.

Исследователи обнаружили, что старшие птенцы предпочитали делиться едой с младшими братьями и сестрами, которые тщательно ухаживали за ними, избавляя от паразитов. Выяснилось, что младшие совята, как правило, ухаживали за старшими братьями и сестрами чаще, чем старшие ухаживали за молодыми, «возможно, чтобы максимизировать вероятность получения корма в ответ», пишут исследователи. В некоторых случаях старший птенец предлагал еду самому нуждающемуся брату, который постоянно кричал, независимо от того, ухаживал ли он или нет.