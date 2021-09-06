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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Птицы

Птенцы прислушиваются к внешнему миру еще до вылупления

Анастасия Баринова
06 сентября 2021
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Фото: A Katsis/Flinders University
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Малый пингвин
Фото: D Colombelli-Négrel/Flinders University
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Краснокрылый расписной малюр
Фото: Marina Louter/Flinders University
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Прекрасный расписной малюр
Фото: A Katsis/Flinders University
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Малый земляной вьюрок
Фото: D Colombelli-Négrel/Flinders University
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Японский перепел
Фото: メルビル/Wikipedia
В эксперименте эмбрионы реагировали на звуки, поступающие извне.

Орнитологи из австралийского Университета Флиндерса обнаружили доказательства того, что птенцы начинают воспринимать звуки еще на стадии эмбрионов, а некоторые виды одновременно получают и первые «уроки» вокала.

Наука рассматривает большинство живых существ как «не обучающихся вокалу»: они издают звуки самостоятельно, используя свои анатомические и генетические особенности. К группе «обучающихся», то есть совершенствующих свои навыки с помощью «учителей», относятся лишь певчие птицы, попугаи, колибри, китообразные, ластоногие и летучие мыши, а среди приматов на это в полной мере способен только человек.

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В рамках своего исследования ученые взяли пять видов птиц. Три вида: прекрасный расписной малюр (Malurus cyaneus), краснокрылый расписной малюр (Malurus elegans) и малый земляной вьюрок (Geospiza fuliginosa) – относятся к «обучающимся», тогда как два других участника эксперимента, малый пингвин (Eudyptula minor) и японский перепел (Coturnix japonica), считаются птицами, не перенимающими звуки от своего окружения.

109 яиц этих птиц были помещены в лабораторию, где аппаратура фиксировала частоту сердечных сокращений эмбриона в момент, когда звучали различные птичьи голоса. Этот неинвазивный метод не наносит птенцам никакого вреда, и по окончании серии тестов все яйца были возвращены в дикую природу.

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Diane Colombelli-Négrel/Philosophical Transactions of the Royal Society B

Оказалось, что все зародыши реагировали на звуки посторонних птиц: их сердцебиение учащалось. Разница в отклике выявилась только при включении звуков птиц из их вида: «обучающиеся» внимательно их слушали, тогда как «необучающиеся» не подавали в адрес родителей никаких особенных сигналов. На основании этих наблюдений орнитологи делают вывод о том, что уже на эмбриональной стадии птицы воспринимают информацию, и звуки из мира пернатых учат их реагировать на потенциальную опасность. Тогда же начинают развиваться и певчие способности у тех видов, которые и в будущем продолжат «учиться вокалу».

«Мы надеемся, что это исследование вдохновит ученых на дальнейшее исследование удивительной способности животных узнавать звуки», – ведущий автор исследования, профессор Соня Кляйндорфер.

Узнайте, как пение птиц связано с их оперением.

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