Птенцы прислушиваются к внешнему миру еще до вылупления

Орнитологи из австралийского Университета Флиндерса обнаружили доказательства того, что птенцы начинают воспринимать звуки еще на стадии эмбрионов, а некоторые виды одновременно получают и первые «уроки» вокала.

Наука рассматривает большинство живых существ как «не обучающихся вокалу»: они издают звуки самостоятельно, используя свои анатомические и генетические особенности. К группе «обучающихся», то есть совершенствующих свои навыки с помощью «учителей», относятся лишь певчие птицы, попугаи, колибри, китообразные, ластоногие и летучие мыши, а среди приматов на это в полной мере способен только человек.