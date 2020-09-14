Птица-носорог замуровывает себя в дупле, отложив яйца

В начале брачного сезона самец птицы-носорога ищет подходящее дупло, а затем показывает его своей самке. Если оно её устраивает, то вскоре в этом дупле она отложит яйца. До того, как это происходит, самка изнутри заделывает дупло грязью, пометом или фруктовой мякотью так, что остается лишь небольшое отверстие или щель, через которые самец будет кормить её.

Все время, пока самка высиживает яйца, самец приносит ей пищу. А через несколько недель после вылупления птенцов, самка разрушает построенную стенку, выбирается из дупла, а затем снова заделывает его. Птенцы покидают дупло уже взрослыми.

Все это необходимо птице-носорогу для того, чтобы оградить своих птенцов и их мать от нападения хищников. Однако у этого способа защиты есть и свой минус. Находясь постоянно в замурованном дупле, птице очень сложно поддерживать чистоту. Самки некоторых видов птиц-носорогов решают эту проблему, выбрасывая грязную подстилку через отверстие в дупле. Впрочем, к этому семейству относятся также виды, которые не замуровывают дупло, и самки могут покидать дупло, когда им это нужно.

На ролике видно, как птица-носорог забирается в своё дупло через очень маленькое отверстие: