Птицам нравится турбулентность

Ученые обнаружили, что в моменты, когда беркут ускорялся — «узор» его полета напоминал типичные траектории частиц в турбулентных воздушных потоках. На временных участках от 0,5 до 10 секунд (за это время может произойти от 1 до 25 взмахов крыльев) ускорения орла и атмосферная турбулентность были полностью синхронизированы.

Интенсивность ускорения птицы хорошо видна в сравнении. Так, на борту самолета или в автомобиле люди могут ощутить турбулентность менее 0,1 g (ускорение свободного падения). Для беркутов этот показатель превышает 1 g: пассажиры просто были бы сбиты с ног, но для птиц это источник энергии движения и скорости.

Подводя итоги, ученые отмечают, что авиационные инженеры стремятся уменьшить турбулентность до минимума, чтобы путешествие было комфортным. Но и полностью отказываться от такого источника энергии не следует — по крайней мере беспилотные транспортные средстве и небольшие разведывательные самолеты могли бы конструироваться с учетом выгоды от турбулентности.