Птицей года в Новой Зеландии выбрали великолепного пингвина

В Новой Зеландии подвели итоги конкурса Bird of the Year, который проводится с 2005 года и набирает всё большую популярность.
В упорной борьбе победу в последние дни голосования вырвал великолепный, или желтоглазый пингвин (Megadyptes antipodes), которого на языке маори называют хойхо. Второе место занял совиный попугай какапо (Strigops habroptila).
Хойхо в голосовании поддержали участники новозеландской рок-группы The Chills, что помогло ему выиграть с общим результатом в 12 022 голоса.
Хойхо – самый редкий пингвин на планете. В Новой Зеландии их насчитывается всего 225 особей, а на всей планете – не более 3,5 тысяч.
Высота взрослых птиц достигает 75 сантиметров, а вес – 7 кг. На численность великолепных пингвинов повлияла эпидемия в районе острова Отаго, когда от не выясненных до конца причин погибло от половины до двух третей птенцов.