Птицей года в Новой Зеландии выбрали великолепного пингвина

В Новой Зеландии подвели итоги конкурса Bird of the Year, который проводится с 2005 года и набирает всё большую популярность.

В упорной борьбе победу в последние дни голосования вырвал великолепный, или желтоглазый пингвин (Megadyptes antipodes), которого на языке маори называют хойхо. Второе место занял совиный попугай какапо (Strigops habroptila).