Птичий пароль: как прекрасные расписные малюры распознают подкидышей

Как известно, кукушки подбрасывают свои яйца в гнезда других птиц, чтобы те вырастили их птенцов как своих собственных. Однако обитающие в Австралии прекрасные расписные малюры (Malurus cyaneus) используют оригинальный способ для отличия своих птенцов от птенцов краснохвостой бронзовой кукушки (Chrysococcyx basalis).

Так, каждый птенец малюра знает особую песню, которую самка пела ему до тех пор, пока тот не вылупился (в течение пяти суток). Такая песня уникальна для определенной самки и её птенцов и обладает исключительными тоном и продолжительностью. А поскольку оказавшиеся в гнезде приемных родителей кукушата вылупляются на три дня раньше птенцов малюров, то они не успевают запомнить всю песню. Когда же наступает время кормежки, птенец должен повторить выученную песню, тем самым попросив родителей покормить его. Но кукушонок не может этого сделать и поэтому не получает пищи. Поняв, что в гнезде остался только птенец кукушки (ведь кукушонок выбрасывает из гнезда все имеющиеся там яйца и птенцов), малюры отправляются строить другое гнездо.

Таким образом этот «звуковой пароль» пусть и не помогает птицам сохранить их птенцов, зато позволяет сберечь свои силы и время для следующей попытки вырастить потомство.

Интересно, что песню малюров не в состоянии имитировать лишь птенцы краснохвостой бронзовой кукушки. Но некоторые другие виды кукушек, как показали эксперименты, могут это сделать. Они начинают исполнять разные песни и довольно часто «подбирают» подходящую.



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