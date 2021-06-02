Птицы-крапивники раскрыли секрет идеальных отношений

Орнитологи решили узнать, как им это удается. Отправившись в отдаленные бамбуковые леса на склонах действующего вулкана в Эквадоре, ученые разместили на птицах датчики и записали четыре пары в их сольных и дуэтных выступлениях. Затем была проанализирована активность в премоторной коре мозга, где располагаются связанные с созданием музыки нейроны.

Приступая к исследованию, биологи рассчитывали найти какой-то особый набор нейронов, который активирует координацию пения. Вместо этого они обнаружили полное единение двух особей, «растворение» друг в друге. Их нейроны активизировались лишь в момент собственного пения, а затем, давая партнеру «слово», птица успокаивалась и заглушала свои мозговые сигналы.

Команда также провела другой эксперимент. Птицам ввели гамма-аминомасляную кислоту: аналог наркоза, погружающий пернатых в полусонное состояние. Препарат воздействует на главный тормозной нейромедиатор, который также присутствует и в мозге людей.

Птицам проигрывали их собственные звуки и следили за реакцией их мозга. Эти механизмы оказались общими или очень похожими на то, что происходит в мозгу человека. Результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на то, как мозг людей и других сотрудничающих животных использует сенсорные сигналы, чтобы работать согласованно.

Узнайте, насколько пение птиц связано с их оперением.