Птицы оказались способны к самоконтролю в пищевом поведении

Самоконтроль – важная способность контролировать свои импульсы. Ежедневно сталкиваясь с различными вызовами, даже взрослые люди не всегда способны одержать победу: мы выберем пирожное вместо яблока или соцсети вместо прогулки на свежем воздухе, и так далее. Во многих случаях серьезных последствий от такого выбора не наступит, но в некоторых сферах жизни успех напрямую связан с самоконтролем.

Долгое время считалось, что этим качеством обладают только люди, но орнитологи из Ирландского национального университета в Корке установили, что на это также способны птицы. Объектом исследования стала большая синица (Parus major). Биологи поместили нескольких диких птиц в лабораторные условия, где научили их находить спрятанную под непрозрачной трубкой пищу. Когда трубку заменили на точно такую же, но прозрачную, некоторые птицы продолжали по привычке искать еду, тогда как другие сразу понимали, что объект поиска уже перед ними.