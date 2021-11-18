Птицы оказались способны к самоконтролю в пищевом поведении

Самоконтроль – важная способность контролировать свои импульсы. Ежедневно сталкиваясь с различными вызовами, даже взрослые люди не всегда способны одержать победу: мы выберем пирожное вместо яблока или соцсети вместо прогулки на свежем воздухе, и так далее. Во многих случаях серьезных последствий от такого выбора не наступит, но в некоторых сферах жизни успех напрямую связан с самоконтролем.
Долгое время считалось, что этим качеством обладают только люди, но орнитологи из Ирландского национального университета в Корке установили, что на это также способны птицы. Объектом исследования стала большая синица (Parus major). Биологи поместили нескольких диких птиц в лабораторные условия, где научили их находить спрятанную под непрозрачной трубкой пищу. Когда трубку заменили на точно такую же, но прозрачную, некоторые птицы продолжали по привычке искать еду, тогда как другие сразу понимали, что объект поиска уже перед ними.
В зоопсихологии это называется «метод обходного пути», и он используется для измерения тормозящего контроля: одного из ключевых когнитивных процессов, лежащих в основе самоконтроля.
В следующем эксперименте птиц учили находить мучных червей, спрятанных под песком, до тех пор, пока такое поведение не стало для них естественным. Затем задачу внезапно облегчали: рыть песок птицам уже было не нужно, лакомство уже находилось на поверхности. И здесь часть птиц продолжала рыть песок, хотя червяк был прямо перед ними, а другая часть воспользовалась новым преимуществом.
NEW PAPER! Today my first PhD chapter is out in @AnimalEcology We looked at how personality and inhibitory control influenced foraging flexibility in great tits. @uccBEES @birdcognition Find the paper here: https://t.co/9zMb41Hf7N THREAD 1/6 pic.twitter.com/APwN6XKApi— Dr Jenny Coomes (@JayCee_161) October 25, 2021
На стадии обучения все синицы вели себя одинаково, но именно результаты тестов показали различия в их индивидуальности. Оказалось, что гибкость реакции в обоих тестах демонстрируют одни и те же синицы. У них отлично развит тормозящий контроль, то есть они могут остановить свой отработанный импульс и переключиться на новую модель, которую они в данных обстоятельствах посчитали для себя самой выгодной.
Вдумчивый подход при поиске пищи важен для выживания любого вида. Результаты исследования впервые связывают его с самоконтролем у животных.
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