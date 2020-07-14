Птицы умеют взвешивать орехи в клюве

Команда ученых из ведущих университетов Польши, Кореи и США провела несколько дней за довольно странным занятием: специалисты вскрывали десятки земляных орехов и меняли местами их содержимое. Они хотели узнать, каким образом птицы выбирают самые вкусные орехи — раскалывать каждый в поисках лучшего было бы слишком трудозатратно, а значит, неразумно с эволюционной точки зрения.

Подготовив орехи, биологи провели интересный эксперимент (2015). Для начала они предложили подопытным, мексиканским сойкам, десять пустых и десять полных орехов, неразличимых на вид. Все птицы безошибочно выбрали полные. Затем перед ними положили еще несколько орехов, некоторые из которых были тяжелее других всего на один грамм. Сойки вновь сделали правильный выбор. Наконец, птицам дали десяток больших орехов, из которых вынули все ядрышки кроме одного, и десяток маленьких, естественным образом содержащих одно ядрышко. То есть, орехи различались размером, но не массой. Тем не менее все птицы предпочли маленькие орехи, правильно определив, что большие подозрительно легкие и явно «бракованные».

Ученые обнаружили, что перед тем, как выбрать орех, сойка берет его в клюв и несколько раз встряхивает в разном темпе. По мнению биологов, птицы оценивают производимый орехом звук и по нему определяют качество будущей еды.

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