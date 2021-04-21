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Птицы

Редчайшая птица из России долетела до Австралии, где ее не видели ни разу

National Geographic Россия
21 апреля 2021
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Фото: Adrian Walsh
Охотский улит гнездится только на побережье Охотского моря и на острове Сахалин.

Охотский улит (Tringa guttifer) – птица из семейства бекасовых, которая гнездится исключительно в России, а зимует на Филппинах, в Тайване на острове Хайнань и на побережье Юго-Восточной Азии.

Именно поэтому встреча с пернатым российским эндемиком так озадачила австралийского орнитолога Адриана Уолша, который обнаружил ее в Кэрнсе, городе в северо-восточной части штата Квинсленд. 

«Винтики в моем мозгу сразу закрутились: я пытался понять, что это, черт возьми, за птица?» – Адриан Уолш.

Среди англоязычных орнитологов охотский улит известен как кулик Нордмана, и его ласково называют норди. Эту птицу никогда не видели в Австралии, а по оценкам экспертов, в дикой природе их осталось всего от одной до двух тысяч особей. 

Уолш проконсультировался с коллегами из России и Китая, чтобы убедиться, что действительно встретил улита. Они рассмотрели фотографии и сообщили, что это молодая особь, которая еще не достигла возраста гнездования. 

Необычный случай привлек бердвотчеров со всей Австралии, которые начали прибывать в Кэрнс, чтобы посмотреть на улита. Голо Маурер, руководитель программы по сохранению биоразнообразия в Birdlife Australia, оказался в их числе. По его словам, хоть здесь раньше и не видели улитов, Кэрнс является популярным местом для перелетных птиц, в том числе других куликов.

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Охотский улит каждый день кормится на побережье в Кэрнсе
Фото: Adrian Walsh
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Птицы пользуются тем, что приливы в Кэрнсе выталкивают рыбу ближе к берегу, что позволяет им добывать пищу без особых затрат
Фото: Adrian Walsh

«Птицы привыкли, что здесь есть прекрасное легкодоступное место для кормления», – говорит Маурер. 

Уолш, описывая птицу-мигранта из России, говорит, что она обладает отменным аппетитом и особенно любит полакомиться крабами.

«Она вытаскивает краба средних размеров из его норки, встряхивает и глотает целиком. Иногда попадаются куски больше, чем она может проглотить. Я видел пару раз, как она выплевывала слишком большого краба, которого не сумела заглотить сразу», – рассказывает Уолш.

Охотский улит внесен в Красную книгу России и имеет статус «вымирающий вид» в классификации Международного союза охраны природы. 

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