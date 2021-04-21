Редчайшая птица из России долетела до Австралии, где ее не видели ни разу

Среди англоязычных орнитологов охотский улит известен как кулик Нордмана, и его ласково называют норди. Эту птицу никогда не видели в Австралии, а по оценкам экспертов, в дикой природе их осталось всего от одной до двух тысяч особей.

Уолш проконсультировался с коллегами из России и Китая, чтобы убедиться, что действительно встретил улита. Они рассмотрели фотографии и сообщили, что это молодая особь, которая еще не достигла возраста гнездования.

Необычный случай привлек бердвотчеров со всей Австралии, которые начали прибывать в Кэрнс, чтобы посмотреть на улита. Голо Маурер, руководитель программы по сохранению биоразнообразия в Birdlife Australia, оказался в их числе. По его словам, хоть здесь раньше и не видели улитов, Кэрнс является популярным местом для перелетных птиц, в том числе других куликов.