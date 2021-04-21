Редчайшая птица из России долетела до Австралии, где ее не видели ни разу

Охотский улит (Tringa guttifer) – птица из семейства бекасовых, которая гнездится исключительно в России, а зимует на Филппинах, в Тайване на острове Хайнань и на побережье Юго-Восточной Азии.
Именно поэтому встреча с пернатым российским эндемиком так озадачила австралийского орнитолога Адриана Уолша, который обнаружил ее в Кэрнсе, городе в северо-восточной части штата Квинсленд.
Среди англоязычных орнитологов охотский улит известен как кулик Нордмана, и его ласково называют норди. Эту птицу никогда не видели в Австралии, а по оценкам экспертов, в дикой природе их осталось всего от одной до двух тысяч особей.
Уолш проконсультировался с коллегами из России и Китая, чтобы убедиться, что действительно встретил улита. Они рассмотрели фотографии и сообщили, что это молодая особь, которая еще не достигла возраста гнездования.
Необычный случай привлек бердвотчеров со всей Австралии, которые начали прибывать в Кэрнс, чтобы посмотреть на улита. Голо Маурер, руководитель программы по сохранению биоразнообразия в Birdlife Australia, оказался в их числе. По его словам, хоть здесь раньше и не видели улитов, Кэрнс является популярным местом для перелетных птиц, в том числе других куликов.
«Птицы привыкли, что здесь есть прекрасное легкодоступное место для кормления», – говорит Маурер.
Уолш, описывая птицу-мигранта из России, говорит, что она обладает отменным аппетитом и особенно любит полакомиться крабами.
«Она вытаскивает краба средних размеров из его норки, встряхивает и глотает целиком. Иногда попадаются куски больше, чем она может проглотить. Я видел пару раз, как она выплевывала слишком большого краба, которого не сумела заглотить сразу», – рассказывает Уолш.
Охотский улит внесен в Красную книгу России и имеет статус «вымирающий вид» в классификации Международного союза охраны природы.