Редкие чайки не дают новозеландцам построить католический собор

Гнездовая колония находящихся под угрозой исчезновения черноклювых буллеровых чаек или тарапук (Chroicocephalus bulleri) обосновалась на пострадавшем от землетрясения участке офисного здания компании PricewaterhouseCoopers на улице Арм в новозеландском городе Крайстчерч.

Когда тарапуки впервые начали гнездиться в этом районе после катастрофы 2011 года, это обрадовало орнитологов – ведь вид когда-то считался наиболее уязвимым из всех чаек в мире. К ноябрю 2019 года здесь насчитывалось около 300 буллеровых чаек.

Однако необычный выбор колонией места для гнездования теперь задерживает строительство нового католического собора, для которого этот участок был выбран в прошлом году.

Место бывшего офисного здания сегодня представляет собой затопленный участок с торчащими из земли элементами фундамента и бетонными опорами. Вокруг него возведены ограждения с прикрепленными листовками, напоминающими об охранном статусе редких птиц.