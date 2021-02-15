Редкие чайки не дают новозеландцам построить католический собор

Гнездовая колония находящихся под угрозой исчезновения черноклювых буллеровых чаек или тарапук (Chroicocephalus bulleri) обосновалась на пострадавшем от землетрясения участке офисного здания компании PricewaterhouseCoopers на улице Арм в новозеландском городе Крайстчерч.
Когда тарапуки впервые начали гнездиться в этом районе после катастрофы 2011 года, это обрадовало орнитологов – ведь вид когда-то считался наиболее уязвимым из всех чаек в мире. К ноябрю 2019 года здесь насчитывалось около 300 буллеровых чаек.
Однако необычный выбор колонией места для гнездования теперь задерживает строительство нового католического собора, для которого этот участок был выбран в прошлом году.
Место бывшего офисного здания сегодня представляет собой затопленный участок с торчащими из земли элементами фундамента и бетонными опорами. Вокруг него возведены ограждения с прикрепленными листовками, напоминающими об охранном статусе редких птиц.
Ванесса Мандер, рейнджер местного Департамента охраны природы (DoC), говорит, что колония, вероятно, прибыла из близлежащего заповедника Чарльзуорт. Однако выбор этого места оказался столь необычным, что городские власти оказались к этому не готовы.
В течение сезона размножения 2019 года в DoC спроектировали и установили на месте разрушенного здания плавучие платформы, которые служат спасательными плотами для птенцов, выпадающих из своих гнезд в затопленный подвал автостоянки.
Согласно Закону об охране дикой природы, охраняемых птиц нельзя тревожить до конца сезона гнездования. Наказание может включать себя штраф до 100 000 долларов или даже тюремное заключение.
Мандер сообщила, что нынешний сезон гнездования подходит к концу, и на участке осталось всего несколько гнезд. Зоозащитница надеется, что в ближайшее время колония переедет с этого места.
Этого с нетерпением ждет Бинк Боулер, владелец кафе на соседней улице. По его словам, чайки отпугивают от его заведения посетителей, поскольку регулярно загрязняют здание кафе. Боулер говорит, что туристы предлагали ему отпугивать чаек водяными пистолетами, но были удивлены, когда им рассказывали, что это запрещено законом.
The world's rarest sea gull has set up a breeding colony in an earthquake-damaged building in central Christchurch. But not everyone is happy about it https://t.co/AUl1fABZtJ— Elle Hunt (@elle_hunt) February 11, 2021
Мандер отмечает, что как только колония переедет с улицы Арм, сотрудники департамента сделают все возможное, чтобы они обосновались в новом месте надолго.
«Это не идеальное место по множеству причин <…> Мы действительно предпочли бы, чтобы они переехали в эти более естественные системы, которые действительно предназначены для таких видов, как они», — говорит Мандер.
Тем не менее, по ее мнению, эта городская колония предоставила людям необычную возможность узнать о редкой местной птице в непосредственной близости.