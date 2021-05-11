Редкие кондоры оккупировали дом женщины в Калифорнии: фото

Калифорнийский кондор (Gymnogyps californianus) – очень редкий вид птиц из семейства американских грифов (Cathartidae). В ХХ веке эти птицы практически исчезли, но благодаря программе по восстановлению численности, которая началась в 1980-х годах, их удалось спасти.

Сегодня в дикой природе насчитывается около 2500 взрослых особей, а в самой Калифорнии – примерно 200 птиц. И немало из них решили поселиться на участке простой жительницы штата по имени Синда Миколс.

Миколс живет в двух часах езды от Лос-Анджелеса. По ее словам, кондоры и раньше летали неподалеку от ее дома, но на этот раз птицы почувствовали себя хозяевами в гостях. 15 кондоров буквально оккупировали дом Синды и устроили на территории хаос и беспорядок (не говоря уже о впечатляющем количестве помета).