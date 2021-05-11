Редкие кондоры оккупировали дом женщины в Калифорнии: фото

Калифорнийский кондор (Gymnogyps californianus) – очень редкий вид птиц из семейства американских грифов (Cathartidae). В ХХ веке эти птицы практически исчезли, но благодаря программе по восстановлению численности, которая началась в 1980-х годах, их удалось спасти.
Сегодня в дикой природе насчитывается около 2500 взрослых особей, а в самой Калифорнии – примерно 200 птиц. И немало из них решили поселиться на участке простой жительницы штата по имени Синда Миколс.
Миколс живет в двух часах езды от Лос-Анджелеса. По ее словам, кондоры и раньше летали неподалеку от ее дома, но на этот раз птицы почувствовали себя хозяевами в гостях. 15 кондоров буквально оккупировали дом Синды и устроили на территории хаос и беспорядок (не говоря уже о впечатляющем количестве помета).
Over the weekend ~15 California condors descended on my moms house and absolutely trashed her deck. They still haven’t left. It sucks but also this is unheard of, there’s only 160 of these birds flying free in the state and a flock of them decided to start a war with my mom 😭 pic.twitter.com/bZyHsN58Bk— Seana Lyn (@SeanaLyn) May 5, 2021
Миколс пыталась прогнать птиц. Поскольку кондоры относятся к исчезающим видам, любое действие, которое может принести им вред, запрещено. Синда пыталась угрожать пернатым палкой и шлангом, а также пугала их громкими звуками.
Как рассказала Сеана Лин, дочь Синды, поделившаяся историей в Twitter, действия ее матери не возымели особого успеха, поскольку кондоры возвращались всякий раз, как Миколс скрывалась из виду.
Эксперты по дикой природе объяснили, почему кондорам полюбился участок Миколс. В течение дня территория находится на солнце и ее продувают подходящие птицам ветры с востока и запада. Кондоры настолько большие, что им нужны восходящие потоки теплого ветра для комфортного полета. К тому же дом находится в исторической зоне обитания кондора с природными источниками пищи.
По словам орнитологов, птицам в стае от двух до четырех лет. Сеана говорит, что сейчас между ее матерью и пернатыми наступило что-то вроде перемирия. Синда привыкает к новым соседям, которые могут доживать в дикой природе до 50 лет.