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Фотоконкурс «Дикая природа России»
Птицы

Редкие кондоры оккупировали дом женщины в Калифорнии: фото

National Geographic Россия
11 мая 2021
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Фото: Seana Lyn / Twitter
Она не слишком рада такому соседству, но вынуждена с ним мириться.

Калифорнийский кондор (Gymnogyps californianus) – очень редкий вид птиц из семейства американских грифов (Cathartidae). В ХХ веке эти птицы практически исчезли, но благодаря программе по восстановлению численности, которая началась в 1980-х годах, их удалось спасти. 

Сегодня в дикой природе насчитывается около 2500 взрослых особей, а в самой Калифорнии – примерно 200 птиц. И немало из них решили поселиться на участке простой жительницы штата по имени Синда Миколс. 

Миколс живет в двух часах езды от Лос-Анджелеса. По ее словам, кондоры и раньше летали неподалеку от ее дома, но на этот раз птицы почувствовали себя хозяевами в гостях. 15 кондоров буквально оккупировали дом Синды и устроили на территории хаос и беспорядок (не говоря уже о впечатляющем количестве помета).

Миколс пыталась прогнать птиц. Поскольку кондоры относятся к исчезающим видам, любое действие, которое может принести им вред, запрещено. Синда пыталась угрожать пернатым палкой и шлангом, а также пугала их громкими звуками.

Как рассказала Сеана Лин, дочь Синды, поделившаяся историей в Twitter, действия ее матери не возымели особого успеха, поскольку кондоры возвращались всякий раз, как Миколс скрывалась из виду. 

Эксперты по дикой природе объяснили, почему кондорам полюбился участок Миколс. В течение дня территория находится на солнце и ее продувают подходящие птицам ветры с востока и запада. Кондоры настолько большие, что им нужны восходящие потоки теплого ветра для комфортного полета. К тому же дом находится в исторической зоне обитания кондора с природными источниками пищи.

По словам орнитологов, птицам в стае от двух до четырех лет. Сеана говорит, что сейчас между ее матерью и пернатыми наступило что-то вроде перемирия. Синда привыкает к новым соседям, которые могут доживать в дикой природе до 50 лет. 

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