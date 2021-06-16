Редкий египетский стервятник замечен в Великобритании

14 июня на одном из островов архипелага Силли был замечен стервятник (Neophron percnopterus), обитающий в Африке. Он также встречается в средиземноморской части Европы, но в Великобританию в последний раз он прилетал в 1825 и в 1868 годах. В тех случаях птицы сразу же были застрелены, но теперь стервятнику повезло: его увидели любители природы, занимающиеся наблюдениями за птицами.
Egyptian vulture on Scilly!!! 💥 #ScillyBirds pic.twitter.com/Z7hAAhEJ7n— Scott Reid (@stmarys_patch) June 14, 2021
Из-за снижения численности популяции защитники природы в южной Европе время от времени выпускают выращенных в неволе стервятников на свободу, и это может объяснять его появление в Великобритании: птица, не имеющая многолетнего опыта миграции, могла просто заблудиться. Правда, тогда бы стервятник имел кольцо, а данная особь, судя по фото и видео, окольцована не была. Информация передана в Британский комитет редких птиц и Британский союз орнитологов, где специалисты проверят, имеет ли птица дикое происхождение.
A few flight shots of the Egyptian vulture from yesterday afternoon before it departed Tresco for a tour of St. Mary’s. An exceptionally cool bird in flight, a very surreal moment seeing it in Scillonian air space! #ScillyBirds pic.twitter.com/lCYnClVfeQ— Scott Reid (@stmarys_patch) June 15, 2021
Архипелаг Силли является самой южной точкой Великобритании. Стервятника N.percnopterus часто называют «египетским»: он был символом королевской власти. Изображение этой птицы стало иероглифом, обозначающим звук [ɑː]. Оказавшись под защитой государства как священная птица, стервятник так часто встречался на улицах древнего Египта, что получил прозвище «курица фараона».
Одна из наиболее интересных особенностей стервятников — способ питания страусиными яйцами: чтобы разбить твердую скорлупу, они бросают на него камни. Если несколько попыток не приводят к успеху, стервятник улетает за более тяжелым «орудием», вплоть до 500 г. Также ученых удивляет умение стервятников «наносить макияж»: существуют свидетельства того, как эта птица окунает голову в грязь и растирает ее из стороны в сторону. Потемневшая верхняя часть тела, возможно, свидетельствует об определенном социальном статусе, но это лишь гипотеза.
Посмотрите, как стервятники отнимают добычу у гепарда.