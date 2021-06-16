Редкий египетский стервятник замечен в Великобритании

Одна из наиболее интересных особенностей стервятников — способ питания страусиными яйцами: чтобы разбить твердую скорлупу, они бросают на него камни. Если несколько попыток не приводят к успеху, стервятник улетает за более тяжелым «орудием», вплоть до 500 г. Также ученых удивляет умение стервятников «наносить макияж»: существуют свидетельства того, как эта птица окунает голову в грязь и растирает ее из стороны в сторону. Потемневшая верхняя часть тела, возможно, свидетельствует об определенном социальном статусе, но это лишь гипотеза.