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Птицы

Редкий египетский стервятник замечен в Великобритании

Анастасия Баринова
16 июня 2021
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Фото: Will Wagstaff, IWTScilly/Twitter
Это первое наблюдение за минувшие 150 лет.

14 июня на одном из островов архипелага Силли был замечен стервятник (Neophron percnopterus), обитающий в Африке. Он также встречается в средиземноморской части Европы, но в Великобританию в последний раз он прилетал в 1825 и в 1868 годах. В тех случаях птицы сразу же были застрелены, но теперь стервятнику повезло: его увидели любители природы, занимающиеся наблюдениями за птицами.

Из-за снижения численности популяции защитники природы в южной Европе время от времени выпускают выращенных в неволе стервятников на свободу, и это может объяснять его появление в Великобритании: птица, не имеющая многолетнего опыта миграции, могла просто заблудиться. Правда, тогда бы стервятник имел кольцо, а данная особь, судя по фото и видео, окольцована не была. Информация передана в Британский комитет редких птиц и Британский союз орнитологов, где специалисты проверят, имеет ли птица дикое происхождение.

Архипелаг Силли является самой южной точкой Великобритании. Стервятника N.percnopterus часто называют «египетским»: он был символом королевской власти. Изображение этой птицы стало иероглифом, обозначающим звук [ɑː]. Оказавшись под защитой государства как священная птица, стервятник так часто встречался на улицах древнего Египта, что получил прозвище «курица фараона».

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Brave heart/Wikipedia

Одна из наиболее интересных особенностей стервятников — способ питания страусиными яйцами: чтобы разбить твердую скорлупу, они бросают на него камни. Если несколько попыток не приводят к успеху, стервятник улетает за более тяжелым «орудием», вплоть до 500 г. Также ученых удивляет умение стервятников «наносить макияж»: существуют свидетельства того, как эта птица окунает голову в грязь и растирает ее из стороны в сторону. Потемневшая верхняя часть тела, возможно, свидетельствует об определенном социальном статусе, но это лишь гипотеза.

Посмотрите, как стервятники отнимают добычу у гепарда.

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