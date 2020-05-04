Римские чайки начали охотиться на крыс и голубей. А валлийские — на кроликов

Большинство видов чаек считаются синантропными птицами — они живут вблизи человека и получают от этого выгоду. В Риме чайки долгое время выживали, питаясь отходами, оставленными туристами, ресторанами и барами. Однако когда большая часть жителей города оказалась на карантине, птицам приходится вспоминать о своем хищном происхождении. Как сообщают итальянские зоологи, чтобы выжить, чайки начали охотиться на крыс, голубей и других мелких птиц.
«Они возвращаются к тому, чтобы стать хищниками. В основном, они ловят голубей, а также ласточек и черных дроздов. Также они охотятся на рыбу в Тибре. К счастью, они также едят крыс. Животные меняют свои привычки, а мы меняем свои», — говорит Бруно Чигнини, зоолог из университета Tor Vergata.
В последнее время чаек за охотой застают все чаще. Так, несколько недель камера на острове Скомер в Уэльсе запечатлела, как огромная чернохвостая чайка заглатывает целого кролика (да, именно целого, именно кролика, именно заглатывает).
В Италии обитают около 540 видов птиц, включая 21 чайковых (Laridae).