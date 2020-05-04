Римские чайки начали охотиться на крыс и голубей. А валлийские — на кроликов

«Они возвращаются к тому, чтобы стать хищниками. В основном, они ловят голубей, а также ласточек и черных дроздов. Также они охотятся на рыбу в Тибре. К счастью, они также едят крыс. Животные меняют свои привычки, а мы меняем свои», — говорит Бруно Чигнини, зоолог из университета Tor Vergata.