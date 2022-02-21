Робот-камень подглядывает за пингвинами: видео

Хохлатые пингвины отлично прыгают, и «шпион» понаблюдал за этим с близкого расстояния.

Героями нового фильма о природе студии John Downer Productions стали скалистые златовласые пингвины (Eudyptes chrysocome), живущие на Фолклендских островах. Это птицы ростом до 62 см и массой около 2,7 кг, с узкими желтыми «бровями», оканчивающимися кисточками.

Большую часть года они проводят в открытом море, выходя на сушу для смены оперения, спаривания, выращивания потомства и отдыха. Их гнездовые колонии расположены от уровня моря до вершин скал, а иногда и в глубине суши. Сезон размножения начинается в сентябре и заканчивается в ноябре. Как и другие хохлатые пингвины, златовласые передвигаются прыжками и умело преодолевают препятствия.

Решив понаблюдать за передвижением этих нелетающих птиц, операторы не стали внедрять в колонию робота-пингвина: он не справился бы со сложными особенностями рельефа. Вместо этого за колонией наблюдала камера на вершине 100-метровой скалы, а на берегу ее дублировала еще одна.

Камеры были встроены в искусственный камень. Преследуя птиц, гигантский камень полз по береговой линии, но те, увлеченные своим путешествием, не замечали этой странности: каждый шаг на высоту давался им нелегко, иногда их сбивали с ног волны.

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