Рогатый птенец: в Московском зоопарке впервые вылупился детеныш птицы-носорога

Солнечная птица
Птенец редкой папуасской птицы-носорога (папуанского калао) появился на свет 6 апреля, а 7-го – сотрудники зоопарка услышали его «младенческий писк». Но к показу на публике малыш готовился еще долго. Он сидел в домике до конца июня и вылетел уже в полном оперении, практически достигнув размера взрослой птицы.
Сразу было видно, что это самец. Его шея и голова были покрыты желтоватыми перьями, которые с возрастом приобретают насыщенный золотистый оттенок. Именно из-за этой расцветки выбраны имена птиц: папу зовут Ра – в честь египетского бога солнца, маму — Нун. Птенца назвали в честь другого египетского бога — Гор.
Маленький оазис
Птицы-носороги размножаются в зоопарках очень редко. Специалисты Московского зоопарка создали для этого максимально комфортные условия. Вольер птиц тонет в зелени, там растут живые акации, крона которых образует густые заросли. В природе птицы размножаются после сезона дождей, поэтому начиная с ноября сотрудники зоопарка увеличивали влажность, создавая искусственный сезон дождей. Была усилена подача белкового корма, что также способствует началу размножения.
Мой дом – моя крепость
В природе для насиживания яйца самка уходит в дупло, которое замуровывает изнутри грязью, пометом и пюре из фруктов. Она оставляет только маленькую щель. Самец каждый дней подлетает к этой щели по многу раз, просовывает еду и забирает мусор. В зоопарке Нун было предложено два варианта для насиживания: домик и бочка с отверстием. Она выбрала бочку. Самка совсем немного замуровала отверстие, а самец, как и в природе, постоянно приносил ей еду: фрукты, белковый корм, насекомых – все необходимое для выкармливания.
Заботливый папа
Когда птенец вылетел из домика, за воспитание взялся папа. Он слетел к нему на землю и беспокойно кричал, показывая малышу вольер. Сейчас птенец сидит наверху вместе с родителями. Несмотря на то, что он почти достиг размеров взрослой птицы, родители по-прежнему его кормят. Пробовать питаться самостоятельно он будет примерно через 20 дней.
Совсем недавно в подразделении Московского зоопарка под Волоколамском родился жеребенок лошади Пржевальского.