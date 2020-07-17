Рогатый птенец: в Московском зоопарке впервые вылупился детеныш птицы-носорога

Солнечная птица

Птенец редкой папуасской птицы-носорога (папуанского калао) появился на свет 6 апреля, а 7-го – сотрудники зоопарка услышали его «младенческий писк». Но к показу на публике малыш готовился еще долго. Он сидел в домике до конца июня и вылетел уже в полном оперении, практически достигнув размера взрослой птицы.

Сразу было видно, что это самец. Его шея и голова были покрыты желтоватыми перьями, которые с возрастом приобретают насыщенный золотистый оттенок. Именно из-за этой расцветки выбраны имена птиц: папу зовут Ра – в честь египетского бога солнца, маму — Нун. Птенца назвали в честь другого египетского бога — Гор.