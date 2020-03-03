Рогатый ворон ест ядовитую змею: видео

В африканской саванне к югу от экватора живет кафрский, или южный рогатый ворон (Bucorvus leadbeateri). Это крупнейшие представители семейства птиц-носорогов (Bucerotidae); их длина достигает 90-129 см. Взрослые особи имеют черное оперение и ярко красные участки кожи на голове и шее; молодые птицы окрашены светлее.

В дикой природе эти птицы живут группами от 5 до 10 особей, состоящими из доминантной пары взрослых и их потомков мужского пола. На видео показано, как семейство кафрских рогатых воронов шагает по траве, высматривая добычу. Одному из них удается схватить шумящую гадюку (Bitis arietans), он некоторое время несет извивающуюся змею в клюве, а затем проглатывает ее целиком.