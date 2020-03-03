Рогатый ворон ест ядовитую змею: видео

В африканской саванне к югу от экватора живет кафрский, или южный рогатый ворон (Bucorvus leadbeateri). Это крупнейшие представители семейства птиц-носорогов (Bucerotidae); их длина достигает 90-129 см. Взрослые особи имеют черное оперение и ярко красные участки кожи на голове и шее; молодые птицы окрашены светлее.
В дикой природе эти птицы живут группами от 5 до 10 особей, состоящими из доминантной пары взрослых и их потомков мужского пола. На видео показано, как семейство кафрских рогатых воронов шагает по траве, высматривая добычу. Одному из них удается схватить шумящую гадюку (Bitis arietans), он некоторое время несет извивающуюся змею в клюве, а затем проглатывает ее целиком.
Шумящие гадюки широко распространены в Африке, где убивают больше людей, чем любые другие змеи. Большую часть времени они проводят неподвижно на земле, маскируясь среди пожухлой травы, кустов, или окопавшись в песке; заметить их очень трудно. Потревоженная змея делает молниеносный бросок вперед и прокусывает острыми зубами тонкую кожу. Укус вызывает жгучую боль, затем на коже появляются кровянистые пузыри, начинается некроз, возможен летальный исход.
Это толстая змея с широкой и плоской головой, длиной в среднем около метра, однако ворон — герой видео схватил более мелкую молодую особь. Кафрский ворон — единственный настоящий хищник среди птиц-носорогов. Основу его питания составляют членистоногие, но они способны поймать лягушек, ящериц, черепах, грызунов, даже белок, молодых зайцев и мангустов. Не пугают их и ядовитые змеи: они держат их таким образом, чтобы избежать контакта с зубами и ядом.
Вид включен в Международную Красную Книгу со статусом «уязвимый». Главные предпосылки — уничтожение среды обитания этих птиц в сочетании с их медленным воспроизводством. Узнайте, как помогают этим редким пернатым в Московском зоопарке.