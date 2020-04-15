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Птицы

Розовая дружба: прочные отношения фламинго длятся годами

Михаил Сысоев
15 апреля 2020
Розовые фламинго
Фото: publicdomainpictures.net
Птицы формируют прочные социальные связи.

В ходе исследования, которое проводилось с 2012 по 2016 год ученые наблюдали за стаями четырех видов фламинго, живущих в Слимбриджском водном заповеднике: 132 чилийскими (Phoenicopterus chilensis), 23 андскими (Phoenicoparrus andinus), 45 малыми (Phoeniconaias minor) и 147 красными (Phoenicopterus ruber) фламинго. Каждая птица была помечена, что позволило отслеживать их местоположение индивидуально. 

Авторы работы выяснили, что фламинго формируют различные социальные связи, включая «супружеские» отношения, однополую дружбу и даже группы из трех и четырех близких друзей.

«Фламинго живут долго — некоторые птицы в этом исследовании живут в Слимбридже с 1960-х годов — и наши результаты показывают, что их дружба стабильна в течение многих лет», — соавтор исследования Пол Роуз.

«Похоже, что, как и люди, фламинго образуют социальные связи по разным причинам, и тот факт, что они настолько продолжительны, говорит о том, что они важны для выживания в дикой природе», — Пол Роуз.

Исследование показало, что большие стаи содержали самый высокий уровень социальных взаимодействий. Тогда как представители малочисленной андской стаи зачастую предпочитали проводить время по одиночке. Кроме того, на формирование связей влияли времена года — их становилось больше весной и летом, в период размножения.

Роуз отметил, что полученные результаты должны учитываться в управлении стаями этих птиц в неволе.

«При перемещении птиц из одного зоопарка в другой, мы должны быть осторожны, чтобы не разделить фламинго, которые тесно связаны друг с другом», — Пол Роуз.

Узнайте о фламинго Бобе — просветителе и символе защиты природы.

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