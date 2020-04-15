Розовая дружба: прочные отношения фламинго длятся годами

В ходе исследования, которое проводилось с 2012 по 2016 год ученые наблюдали за стаями четырех видов фламинго, живущих в Слимбриджском водном заповеднике: 132 чилийскими (Phoenicopterus chilensis), 23 андскими (Phoenicoparrus andinus), 45 малыми (Phoeniconaias minor) и 147 красными (Phoenicopterus ruber) фламинго. Каждая птица была помечена, что позволило отслеживать их местоположение индивидуально.

Авторы работы выяснили, что фламинго формируют различные социальные связи, включая «супружеские» отношения, однополую дружбу и даже группы из трех и четырех близких друзей.

«Фламинго живут долго — некоторые птицы в этом исследовании живут в Слимбридже с 1960-х годов — и наши результаты показывают, что их дружба стабильна в течение многих лет», — соавтор исследования Пол Роуз.