Рыжие воробьи добавляют в гнезда полынь, чтобы избавиться от паразитов

Чтобы проверить свою теорию, команда установила 48 пар гнездовых ящиков, в один из которых добавляли полынь, а в другой — бамбук. Как только гнезда начинали заполняться воробьями, исследователи начинали взвешивать гнезда, выясняя, сколько полыни птицы приносили в свое гнездо.

«Используя серию поведенческих экспериментов, мы показываем, что птицы активно ищут места для гнезд рядом с имеющейся полынью и пополняют запасы гнезд со свежими листьями полыни, собранными исключительно по запаху листьев. Гнезда, содержащие листья полыни, содержали меньше паразитов. Уменьшая количество паразитов, таких как клещи, воробьи, которые добавляли больше листьев полыни в свое гнездо, производили более крепких и здоровых птенцов», — говорит эколог Уильям Фини из Университета Гриффита в Австралии.