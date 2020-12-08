Рыжие воробьи добавляют в гнезда полынь, чтобы избавиться от паразитов

Группа китайских орнитологов выдвинула идею о том, что рыжие воробьи (Passer cinnamomeus) используют листья полыни (Artemisia verlotorum) в своем гнезде в качестве профилактического лекарства. Полынь помогает уменьшить количество паразитов в гнезде, что положительно сказывается на здоровье потомства рыжих воробьев.
Чтобы проверить свою теорию, команда установила 48 пар гнездовых ящиков, в один из которых добавляли полынь, а в другой — бамбук. Как только гнезда начинали заполняться воробьями, исследователи начинали взвешивать гнезда, выясняя, сколько полыни птицы приносили в свое гнездо.
«Используя серию поведенческих экспериментов, мы показываем, что птицы активно ищут места для гнезд рядом с имеющейся полынью и пополняют запасы гнезд со свежими листьями полыни, собранными исключительно по запаху листьев. Гнезда, содержащие листья полыни, содержали меньше паразитов. Уменьшая количество паразитов, таких как клещи, воробьи, которые добавляли больше листьев полыни в свое гнездо, производили более крепких и здоровых птенцов», — говорит эколог Уильям Фини из Университета Гриффита в Австралии.
Ученые не могут точно ответить, знают ли воробьи о полезных свойствах полыни. Возможно, большая часть птиц, которым нравился запах растения, использовали его и лучше передавали свои гены.
Воробьи далеко не единственные животные, которые используют лекарственные растения. Известно, что беременные слонихи в Кении едят определенные листы, чтобы вызвать роды, а многие млекопитающие используют лекарственные растения для самолечения, предотвращения болезней или улучшения самочувствия.
Узнайте, как птенцы обыкновенной сипухи делятся с младшими собратьями едой за груминг.