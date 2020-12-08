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Птицы

Рыжие воробьи добавляют в гнезда полынь, чтобы избавиться от паразитов

National Geographic Россия
08 декабря 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Птицы каким-то образом догадываются об антипаразитарных свойствах растения.

Группа китайских орнитологов выдвинула идею о том, что рыжие воробьи (Passer cinnamomeus) используют листья полыни (Artemisia verlotorum) в своем гнезде в качестве профилактического лекарства. Полынь помогает уменьшить количество паразитов в гнезде, что положительно сказывается на здоровье потомства рыжих воробьев. 

«В Китае рыжие воробьи добавляют листья полыни в свои гнезда примерно в то же время, когда местные жители вешают полынь на свои двери по традиционному обычаю во время праздника драконьих лодок. Уверенность в том, что такое поведение защищает от болезней, подтверждается описанием антипаразитарных соединений в полыни. Было высказано предположение, что включение свежих листьев полыни в гнезда может выполнять аналогичную функцию для воробьев», — Канчао Яо, ведущий автор исследования из Хайнаньского педагогического университета.

Чтобы проверить свою теорию, команда установила 48 пар гнездовых ящиков, в один из которых добавляли полынь, а в другой — бамбук. Как только гнезда начинали заполняться воробьями, исследователи начинали взвешивать гнезда, выясняя, сколько полыни птицы приносили в свое гнездо. 

«Используя серию поведенческих экспериментов, мы показываем, что птицы активно ищут места для гнезд рядом с имеющейся полынью и пополняют запасы гнезд со свежими листьями полыни, собранными исключительно по запаху листьев. Гнезда, содержащие листья полыни, содержали меньше паразитов. Уменьшая количество паразитов, таких как клещи, воробьи, которые добавляли больше листьев полыни в свое гнездо, производили более крепких и здоровых птенцов», — говорит эколог Уильям Фини из Университета Гриффита в Австралии. 

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Canchao Yang Гнездо рыжего воробья с листьями полыни

Ученые не могут точно ответить, знают ли воробьи о полезных свойствах полыни. Возможно, большая часть птиц, которым нравился запах растения, использовали его и лучше передавали свои гены.

Воробьи далеко не единственные животные, которые используют лекарственные растения. Известно, что беременные слонихи в Кении едят определенные листы, чтобы вызвать роды, а многие млекопитающие используют лекарственные растения для самолечения, предотвращения болезней или улучшения самочувствия.

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