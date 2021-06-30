Самцы галок отказываются морально поддерживать своих подруг

Ученые захотели проверить именно этот аспект: как развиваются отношения в моногамной паре после случая изнасилования. Было высказано предположение, что самцы будут утешать партнершу — например, прихорашивая ее перья: такие способы коммуникации между птицами известны. Но ожидания не совпали с реальностью: если случался подобный инцидент, самец фактически отворачивался от своей подруги.

Он по-прежнему выполнял свои родительские обязанности, обеспечивая семью пищей, но посещал гнездо значительно реже и почти не проводил времени с самкой. Точного объяснения такой реакции нет, и орнитологи предполагают, что в основе поведения самца лежит страх за свою безопасность. Как и многие другие животные, галки чувствуют страдание партнера, и даже если они не могут объяснить причину его появления — они будут избегать этого места, считая его потенциально опасным. Выводы оказались неожиданными и интересными, и исследования планируется продолжить.

В рамках проведенной научной работы ситуации были смоделированы. Птицам проигрывали звуки, записанные в прошлом после настоящих случаев нападения. После перенесенного переживания самки становились беспокойными, и самцы «считывали» это.

Галки отличаются высоким уровнем интеллекта: в их мозгу столько же нейронов, сколько и у приматов за исключением человека. Узнайте о когнитивных способностях птиц больше.