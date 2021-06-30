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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Птицы

Самцы галок отказываются морально поддерживать своих подруг

Анастасия Баринова
30 июня 2021
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Фото: Guillam E. McIvor/University of Exeter
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Фото: Åsa Berndtsson/Flickr
Но чувство долга им все же свойственно.

Орнитологи Эксетерского университета изучали поведение галок — птиц, широко распространенных по всей планете. Известно, что они обычно создают пару на всю жизнь, и в сезон гнездования самцы занимаются поиском пищи, пока самка заботится о яйцах и птенцах. Однако их жизнь далека от идиллии, и в ней разворачиваются настоящие драмы. Пользуясь отсутствием главы семьи, другие самцы нередко нападают на беззащитную самку, чтобы с ней спариться.

«Люди часто утешают друзей или семью в беде, но неясно, делают ли животные это в дикой природе», – Беки Хупер, Центра экологии и охраны природы Эксетерского университета.

Ученые захотели проверить именно этот аспект: как развиваются отношения в моногамной паре после случая изнасилования. Было высказано предположение, что самцы будут утешать партнершу — например, прихорашивая ее перья: такие способы коммуникации между птицами известны. Но ожидания не совпали с реальностью: если случался подобный инцидент, самец фактически отворачивался от своей подруги.

Он по-прежнему выполнял свои родительские обязанности, обеспечивая семью пищей, но посещал гнездо значительно реже и почти не проводил времени с самкой. Точного объяснения такой реакции нет, и орнитологи предполагают, что в основе поведения самца лежит страх за свою безопасность. Как и многие другие животные, галки чувствуют страдание партнера, и даже если они не могут объяснить причину его появления — они будут избегать этого места, считая его потенциально опасным. Выводы оказались неожиданными и интересными, и исследования планируется продолжить.

В рамках проведенной научной работы ситуации были смоделированы. Птицам проигрывали звуки, записанные в прошлом после настоящих случаев нападения. После перенесенного переживания самки становились беспокойными, и самцы «считывали» это.

Галки отличаются высоким уровнем интеллекта: в их мозгу столько же нейронов, сколько и у приматов за исключением человека. Узнайте о когнитивных способностях птиц больше.

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