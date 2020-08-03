Самцы зебровых амадин поют для знакомых и незнакомых самок по-разному
Известно, что песня птицы зависит от её физического состояния. Именно поэтому при выборе партнера самки птиц обращают внимание на самцов, которые поют лучше других. Ведь это значит, что партнер здоров и сможет стать хорошим отцом для ее потомства.
Но «незавидные женихи» склонны обманывать самок. Серия экспериментов, проведенная командой исследователей из Великобритании, Канады и Франции, показала, что слабые самцы зебровых амадин часто стараются показаться лучше, чем они есть. Причем применяют такую тактику исключительно по отношению к незнакомым самкам. При встрече с незнакомкой, как показали опыты исследователей, эти птички красуются и поют так, словно готовы конкурировать с самыми сильными самцами. Ведь слабые птицы способны петь наравне с сильными в течение определенного промежутка времени, хотя это требует от них огромных затрат энергии.
Совсем иначе пернатые соблазнители ведут себя по отношению к птицам, с которыми у них уже сложились отношения или были отношения в прошлом. Здесь они позволяют себе быть собой и не проявляют особых стараний, и такая песня соответствует их физическому состоянию. Видимо, самцы понимают, что знакомые самки уже знают все их слабые места, и песня их не убедит.
«Каждый мужчина хочет предстать в лучшем свете, когда встречает привлекательную женщину, — комментирует результаты проведенного исследования сотрудник Эксетерского университета Саша Долл, — и мы выяснили, что птицы ведут себя также. Но, подобно мужчинам, самцы зебровых амадин не могут вечно дурачить своих избранниц. Так что когда пара образуется, самка узнает правду о своем партнере и может сама решить, будет ли он достаточно хорошим отцом для ее потомства или нет».
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