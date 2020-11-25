Самое большое и самое маленькое яйца птиц

Самые большие яйца по отношению к размерам своего тела несет самка малого серого киви. Вес одного яйца составляет около 26% от веса птицы. Можно сказать, это всё равно что женщина родила бы шестилетнего ребенка.

Во время вынашивания яйца самка серого киви ест в три раза больше, чем обычно. Однако за два дня перед кладкой яйца птица перестает есть вовсе, поскольку яйцо занимает слишком много места в её теле.

Кроме того, яйцо малого серого киви бьет еще один рекорд, поскольку содержит наибольший процент желтка среди птичьих яиц. У малого серого киви содержание желтка в яйце — 65%, а у большинства других птиц составляет 35-40%. Впоследствии, когда птенец вылупится, питательные вещества желтка позволят ему обходиться без еды около 10 дней, пока тот не начнет выходить из гнезда и самостоятельно искать пищу.

А самое маленькое яйцо относительно своих размеров сносит самая крупная из ныне живущих птица — страус. При весе страуса 120-160 кг, его яйцо может весить не более 2 кг. В процентном отношении яйцо страуса составляет меньше 1,5 процентов веса матери.

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