Жизнь мудрой Уисдом: самой старой дикой птице исполнилось 70 лет
Каждую осень миллионы альбатросов возвращаются в Национальный заповедник дикой природы Мидуэй-Атолл. Это живописное место находится на трёх крошечных островах, образованных коралловыми рифами в Северной части Тихого океана. Огромные белые морские птицы буквально усеивают местность, строя на островах свои больши гнезда. Альбатросы восхищают местных жителей и туристов не только своей красотой, но и внушительными размерами – размах крыльев у взрослой особи может достигать почти два метра в длину.
Но одна птица все же выделяется среди тысяч похожих друг на друга собратьев. Имя ей Уисдом («Мудрость»). Только у нее на ноге красуется красная отличительная лента и кольцо с номером Z333. Считается, что Уисдом – старейшая дикая птица в истории. В этом году птице-долгожительнице исполнилось 70 лет.
«Я всегда с облегчением выдыхаю и искренне радуюсь, когда среди бесчисленной стаи птиц вижу Уисдом», – говорит Джон Плисснер, биолог Организации охраны дикой природы США, который изучает долголетие альбатросов на Мидуэй.
Учёным много известно о жизни Уисдом – они наблюдают за ней уже долгое время. В далёком 1956 году самка стала участницей долгосрочного исследования о жизни альбатросов, в рамках которого наблюдали за еще 260 000 особей. Теперь нам известно ее излюбленное место для постройки гнезда, а также то, что в ноябре прошлого года Уисдом (в свои 69 лет!) отложила яйцо, как она делала, по крайней мере, восемь раз за последние 11 лет. Совсем недавно, 1 февраля, на свет появился пушистый птенец. Все это завораживает учёных.
Однако есть ещё много загадок о Уисдом и её сородичах, на которые исследователи пока не могут дать точный ответ. Начнём с очевидного: как долго она ещё проживёт?
«Честно говоря, мы понятия не имеем, – говорит Плисснер. – Нам также неизвестно, является ли ее случай исключительным, так как достаточно сложно отследить возраст всех птиц в заповеднике. Но пока нам известно, что Уисдом – самая старая птица из всех, кого мы знаем»
За последние 15 лет Плисснер и его команда отслеживали птенцов альбатроса на небольшом участке 50 на 50 метров. Каждого нового птенца они помечали, чтобы потом анализировать полученные данные в исследовании продолжительности жизни этих птиц. В конечном итоге это долгосрочное исследование может дать больше информации про альбатросов. Однако есть одна проблема. По словам Плисснера, альбатросы живут столь долго, что иногда с лёгкостью могут пережить своих исследователей. В среднем альбатросы могут жить до 40 лет.
Собственно, именно это и произошло с учёным, который наблюдал за жизнью Уисдом. Чадлер Роббинс, биолог Организации охраны дикой природы, умер в 2017 году в возрасте 98 лет.
Уисдом значит Мудрость
Некоторые считают, что Уисдом даже больше 70-ти лет. В 1956 году, когда она попала в рамки исследования, исследователи решили, что птице было примерно пять лет. Это самый ранний возраст, при котором альбатросы достигают половой зрелости и вырастают до размеров взрослой особи.
В 2002 году Роббинс приехал на острова Мидуэй. Среди бесчисленного количества птиц одна привлекла его внимание. На лапке той птицы были выцветшее кольцо и старая оборванная лента, которую нужно было заменить на новую. Как только Роббинс подумал об этом, он сразу вспомнил, что именно он завязал эту ленту на ноге Уисдом в далёком 1956 году. В 2002 году Уисдом был 51 год, и уже тогда она считалась рекордсменкой по возрасту среди своих сородичей. Тогда Роббинс тщательно изучал продолжительность жизни темноспинных альбатросов. В основном они живут не более 40 лет, поэтому встреча с Уисдом действительно поразила биолога.
С тех пор удачливая птичка Уисдом стала любимицей по всему Интернету во всем мире. А на Гавайях ее особенно почитают: там темноспинный альбатрос, известный как mōlī, занимает видное место в культуре коренных народов. В гавайской мифологии альбатросов считают символом бога Лоно, отвечающего за дождь, плодородие и сельское хозяйство.
Почему же птицу-долгожительницу назвали Уисдом, что в переводе на русский означает «мудрость»? Много лет ей удавалось избегать смертельной опасности, которая поджидала ее за каждым поворотом: она пережила и опасные цунами, и нападения акул, и общение с сородичами (по натуре своей альбатросы достаточно агрессивны и могут нападать на своих сородичей). За последнее десятилетие к этим угрозам добавились и новые проблемы, исходящие от людей: пластиковое загрязнение морей и океанов, рыболовные лески, а также глобальное изменение климата. Но Уисдом удалось пережить все нападки судьбы и избежать гибели – поэтому её прозвали «мудрой птицей».
«Это удивительно, Уисдом – птица с продолжительностью жизни, сравнимой с человеческой, – говорит Флинт. – Я думаю, что её самый большой вклад – это интерес, который она вызывает у людей. Не каждое животное может прожить 70 лет, поэтому она привлекает больше людей в науку, так как многие задаются вопросом: как это возможно?»
Заботливые родители
Каждую осень, когда темноспинные альбатросы возвращаются на острова Мидуэй после нескольких месяцев в море, и пустое небо заполняется тысячами птиц. Именно осенью у этих белых морских птиц начинается период размножения. Величественные птицы парят над бирюзовыми лагунами, чтобы найти укромное и безопасное место для их будущих гнёзд.
Примерно 70 процентов от мировой популяции темноспинных альбатросов гнездятся на островах Мидуэй. Общая популяция насчитывает около 1.6 млн особей. Мидуэй – это бывшая военная база времён Второй Мировой войны площадью в три квадратных километра. Впоследствии базу превратили в охраняемый заповедник дикой природы. В 2020 году биологи насчитали около 492 000 гнёзд, что почти в два раза превышает число гнёзд в 2019 году.
Каждая пара темноспинных альбатросов выбирает благополучное место для постройки гнезда. Они мастерят их из веток, листьев и песка. Сами гнёзда похожи на большую чашу, которая в диаметре может достигать одного метра. После того как самка альбатроса откладывает одно яйцо, пара делит родительские обязанности. В течение нескольких недель они по очереди добывают пищу, чтобы прокормить своё чадо переваренной рыбой и кальмарами.
Первый полёт в море птенцы совершают уже летом, и не возвращаются на сушу в течение трёх-пяти лет. Позже они будут прилетать на Мидуэй каждую осень в поисках партнёра, с которым в итоге смогут образовать долгосрочную связь. Чтобы найти пару, альбатросы исполняют брачные ухаживающие танцы.
Уисдом пережила не только своего исследователя Роббинса, но и несколько своих партнёров. «Её характер достаточно спокойный и сдержанный, она очень заботлива и всегда внимательно присматривала за своими птенцами. Что нам ещё ожидать от опытной мамы, которая за свою жизнь вырастила более 40 птенцов?», – говорит Плисснер.
Жизненные трудности
В последнее время новоиспечённые альбатросы-родители столкнулись с серьёзной проблемой. В период высиживания яиц на взрослых особей нападают мыши, которые травмируют и кусают альбатросов, а также портят их гнёзда. Биологи Организации охраны дикой природы уже сталкивались с подобной проблемой, когда на альбатросов нападали не мыши, а крысы. Биологи отмечают, что нужно решить эту неприятность как можно раньше, но сделать это совсем непросто.
Более глобальной проблемой альбатросов, да и всей морской экосистемы, стало загрязнение морей и океанов. Ежегодно тонны пластика попадают в Тихий Океан. Острые куски пластика, которые вымываются на берег, могут смертельно ранить альбатросов. Иногда птицы могут случайно проглотить какой-нибудь пластиковый объект, который может повредить кишечник, что тоже сулит неизбежную смерть.
Но у альбатросов есть биологическое преимущество перед другими морскими птицами – их рацион наполовину состоит из кальмаров, а клюв этих моллюсков содержит интересный материал – хитин. По химической формуле хитин схож с формулой пластика, поэтому пищеварительная система альбатросов с лёгкостью может переварить небольшие объекты с похожей формулой. Бет Флинт, биолог из Организации охраны дикой природы в Гонолулу, называет хитин «природным пластиком». И хотя пластиковое загрязнение – критическая проблема для морской экосистемы, но не смертельная хотя бы для альбатросов.
Тем не менее, до сих пор пока неизвестно, какое ещё воздействие пластик может оказать на темноспинного альбатроса. К слову, Международный союз охраны природы относит данный вид альбатросов к видам, находящихся под угрозой исчезновения.
Поскольку Северная часть Тихого Океана попадает под влияние глобального изменения климата, вода в океане нагревается и становится непригодной для жизни и размножения кальмаров и других морских обитателей. А ведь именно кальмары занимают большую часть в рационе темноспинных альбатросов. «Вполне возможно, что популяция кальмаров сократится или переместится в более благоприятный район для жизни, что может сказаться на рационе птиц. Либо они будут голодать, либо будут искать другие способы прокормиться», – замечает Флинт.
Помощники исследования
Чтобы лучше справиться с угрозами и сохранить популяцию вида в долгосрочной перспективе, учёным нужно собрать больше информации о жизни и поведении темноспинных альбатросов.
Морских птиц легко изучать на суше – они большие и гнездятся на земле. Их всегда легко заметить, так как они не прячутся. Но, безусловно, больше всего они чувствуют себя дома, когда находятся в море, вдали от пытливых глаз исследователей.
Биологи понимают это, поэтому в ход идут новые технологии. Теперь учёные используют различные спутниковые метки, которые они прикрепляют либо к крыльям птиц, либо окольцовывают им лапки. Эти метки позволяют учёным узнавать, где именно сейчас находится та или иная птица.
«С помощью этих спутниковых меток, мы проследили, где именно кормятся темноспинные альбатросы. Оказывается, это происходит далеко за пределами Гавайских островов, иногда даже на севере Алеутских островов Аляски», – говорит Роб Сурьян, морской эколог. Он изучает морских птиц в научном центре рыболовства Аляски при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований в Джуно.
«Многие метки также могут отслеживать технику полёта, продолжительность и даже скорость. – замечает Сурьян. – Это действительно помогает исследователям детально отслеживать поведение птиц в полёте: сколько они могут парить над океаном, не опускаясь при этом на сушу. Эти спутниковые метки очень помогают в исследовании и получении новых данных о жизни и поведении альбатросов. Эти птицы уникальны и их жизнь всегда меня интриговала», – добавляет Роб Сурьян.
Уисдом – звезда шоу?
Сурьян – не единственный, кто очарован жизнью этих морских птиц. Люди из более чем 190 стран раньше любовались на альбатросов онлайн. В период с 2014 по 2018 год учёные из лаборатории орнитологии при Корнеллском университете периодично транслировали жизнь альбатросов на Кауаи.
«Уисдом расширяет границы нашего воображения в вопросах того, что может происходить в дикой природе. Я уверен, что это далеко не всё, что мы можем узнать», – говорит Чарльз Элдермайр, руководитель проекта Birds Cam и лаборатории при Корнеллском университете.
Исследователи хотят, чтобы про Уисдом узнало как можно больше людей, ведь ее правда можно назвать единственной в своем роде. Биологи предложили создать для Уисдом её собственное онлайн-шоу, где люди могли бы наблюдать за её жизнью. Но возникает одна проблема – на островах Мидуэй чудовищно медленный интернет. Учёные думают над решением этой непростой задачи и предлагают способы её решения, например, камеру, которая будет реагировать на движения, или возможность транслировать видео не постоянно, а каждые 15 минут с определённым интервалом.
«Пока это не приоритетный вопрос, но мы живо его обсуждаем, – говорит Джон Плисснер, биолог Организации охраны дикой природы США. – Думаю, у нас ещё есть время, чтобы разобраться с этим. Пока мы рады тому, что Уисдом жива и здорова, а это прекрасные новости, чтобы продолжать исследование, поэтому шоу уходит на второй план».