Жизнь мудрой Уисдом: самой старой дикой птице исполнилось 70 лет

Каждую осень миллионы альбатросов возвращаются в Национальный заповедник дикой природы Мидуэй-Атолл. Это живописное место находится на трёх крошечных островах, образованных коралловыми рифами в Северной части Тихого океана. Огромные белые морские птицы буквально усеивают местность, строя на островах свои больши гнезда. Альбатросы восхищают местных жителей и туристов не только своей красотой, но и внушительными размерами – размах крыльев у взрослой особи может достигать почти два метра в длину.

Но одна птица все же выделяется среди тысяч похожих друг на друга собратьев. Имя ей Уисдом («Мудрость»). Только у нее на ноге красуется красная отличительная лента и кольцо с номером Z333. Считается, что Уисдом – старейшая дикая птица в истории. В этом году птице-долгожительнице исполнилось 70 лет.

«Я всегда с облегчением выдыхаю и искренне радуюсь, когда среди бесчисленной стаи птиц вижу Уисдом», – говорит Джон Плисснер, биолог Организации охраны дикой природы США, который изучает долголетие альбатросов на Мидуэй.

Учёным много известно о жизни Уисдом – они наблюдают за ней уже долгое время. В далёком 1956 году самка стала участницей долгосрочного исследования о жизни альбатросов, в рамках которого наблюдали за еще 260 000 особей. Теперь нам известно ее излюбленное место для постройки гнезда, а также то, что в ноябре прошлого года Уисдом (в свои 69 лет!) отложила яйцо, как она делала, по крайней мере, восемь раз за последние 11 лет. Совсем недавно, 1 февраля, на свет появился пушистый птенец. Все это завораживает учёных.

Однако есть ещё много загадок о Уисдом и её сородичах, на которые исследователи пока не могут дать точный ответ. Начнём с очевидного: как долго она ещё проживёт?

«Честно говоря, мы понятия не имеем, – говорит Плисснер. – Нам также неизвестно, является ли ее случай исключительным, так как достаточно сложно отследить возраст всех птиц в заповеднике. Но пока нам известно, что Уисдом – самая старая птица из всех, кого мы знаем»