Считавшуюся вымершей птицу нашли спустя 180 лет с момента последнего наблюдения

В 1840-х годах загадочная птица была поймана во время экспедиции в Ост-Индию. Шарль Люсьен Бонапарт, племянник Наполеона, описал ее науке и назвал чернобровым болтуном (Malacocincla perspicillata).

Этот вид больше никогда не встречался в дикой природе, и чучело с ярко-желтым стеклянным глазом было единственным доказательством его существования. Но теперь чернобровый болтун был заново открыт в тропических лесах Борнео.

Двое местных жителей, Мухаммад Суранто и Мухаммад Ризки Фаузан, случайно натолкнулись на птицу в индонезийской провинции Южный Калимантан в октябре прошлого года и сумели поймать ее. Они сфотографировали птицу, выпустили ее и сообщили о своей находке группам по наблюдению за пернатыми.

Специалисты из региона подтвердили идентичность птицы, отметив ее характерный клюв, шоколадную окраску и отличительную черную полосу под глазами. В отличие от чучела, радужная оболочка живой птицы была ярко-бордового цвета.