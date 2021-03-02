Считавшуюся вымершей птицу нашли спустя 180 лет с момента последнего наблюдения

В 1840-х годах загадочная птица была поймана во время экспедиции в Ост-Индию. Шарль Люсьен Бонапарт, племянник Наполеона, описал ее науке и назвал чернобровым болтуном (Malacocincla perspicillata).
Этот вид больше никогда не встречался в дикой природе, и чучело с ярко-желтым стеклянным глазом было единственным доказательством его существования. Но теперь чернобровый болтун был заново открыт в тропических лесах Борнео.
Двое местных жителей, Мухаммад Суранто и Мухаммад Ризки Фаузан, случайно натолкнулись на птицу в индонезийской провинции Южный Калимантан в октябре прошлого года и сумели поймать ее. Они сфотографировали птицу, выпустили ее и сообщили о своей находке группам по наблюдению за пернатыми.
Специалисты из региона подтвердили идентичность птицы, отметив ее характерный клюв, шоколадную окраску и отличительную черную полосу под глазами. В отличие от чучела, радужная оболочка живой птицы была ярко-бордового цвета.
Неуверенность в существовании птицы усугублялась путаницей в отношении того, когда и где был найден ее первый образец. Орнитологи предполагали, что ее обнаружил на острове Ява в 1895 году немецкий естествоиспытатель Карл Шванер. Но теперь ученые подтвердили версию об открытии птицы Шарлем Бонапартом.
«Это сенсационное открытие подтверждает, что чернобровый болтун происходит с юго-востока Борнео, положив конец вековой путанице о его происхождении. Теперь мы также знаем, как на самом деле выглядит чернобровый болтун. Сфотографированная птица показала несколько отличий от единственного известного экземпляра, в частности в цвете радужной оболочки, клюва и ног. Эти три части тела птицы, как известно, теряют свой оттенок и часто искусственно окрашиваются в процессе таксидермии», — отмечает ведущий автор исследования Панджи Густи Акбар, из индонезийской орнитологической группы Birdpacker.
По словам Акбара, чернобровый болтун выжил, несмотря на массовую вырубку лесов на равнинном Борнео, «поэтому очень высока вероятность того, что ему будет серьезно угрожать потеря среды обитания».
Защитники природы планируют посетить место, где была сфотографирована птица, как только позволит эпидемическая ситуация с коронавирусом.
В прошлом году на индонезийских островах Талиабу, Пеленг и Батудака были идентифицированы пять новых видов певчих птиц и пять новых подвидов. Всего на индонезийском архипелаге обитает более 1700 видов пернатых.