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Птицы

Секрет некрофагов: как грифы едят мертвечину и остаются здоровыми

Софья Демьянец
26 мая 2020
Богданов Олег Георгиевич
Черный гриф
Фото: Олег Богданов
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Американская черная катарта
Фото: Ivo Antušek
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Гриф-индейка
Фото: Samuel Blanc
Так эти птицы избавляют нас от множества опасных бактерий.

Как правило, во время поедания мертвой туши грифы съедают микробы, процветающие в гниющей плоти, а также бактерии, которые живут в фекалиях добычи. Исследовав 50 стервятников двух видов — американской черной катарты и грифа-индейки, ученые обнаружили, что на их клюве после такой «трапезы» скапливаются бактерии в среднем около 528 видов, однако в их кишечниках было найдено только 76 видов.

Ученые выяснили, что во время пищеварительных процессов у грифов в организме гибнет подавляющее большинство микробов, которые попадают к ним в желудок вместе с пищей. Среди видов бактерий, продолжающих жить во внутренностях грифов, встречаются и те, что вызывают серьезные заболевания у человека, в частности Clostridia и Fusobacteria. Первые могут вызывать у человека ботулизм, гангрену и столбняк. В то время как фузобактерии способствуют развитию болезней десен и образованию язв, а также могут влиять на развитие рака толстой кишки.

Однако грифы не страдают от опасных микробов, которыми полны их кишечники. Предположительно, химическая среда их желудка губительна для бактерий — например, из-за высокой кислотности или мощной ферментативной активности. Однако их ЖКТ ещё не так хорошо изучен, как желудок человека или млекопитающих.

Если ученые смогут выяснить, как же стервятникам удается жить с этими бактериями, то, возможно, они смогут понять, как человеку защититься от этих заболеваний.

Узнайте, где и когда на нашей планете чаще всего бьют молнии!

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