Семейные узы голубых кустарниковых соек

Молодые голубые кустарниковые сойки (Aphelocoma coerulescens) остаются в среде обитания своих родителей на протяжении нескольких лет. В это время они помогают родителям чистить гнездо, кормить младших братьев и сестер и защищать «отчий дом» от врагов.

Конечно, такое поведение встречается крайне редко среди пернатых и не имеет никакого отношения к самопожертвованию. Это объясняется лишь тем, что представители этого вида предпочитают дожидаться подходящего партнера недалеко от дома, а не пускаться на его длительные поиски.

Приблизительно через 2-3 года молодая кустарниковая сойка перестает «помогать по дому» и начинает строить собственное гнездо вместе с новоявленным партнером.

Интересно, что голубые кустарниковые сойки — эндемики Флориды (США). Это означает, что они не обитают больше нигде на планете.

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