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Птицы

Семейные узы голубых кустарниковых соек

Софья Демьянец
04 декабря 2020
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Голубая кустарниковая сойка – эндемичный вид, обитающий лишь в штате Флорида (США)
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Молодых голубых кустарниковых соек можно отличить от взрослых по коричневому цвету перьев на голове. Постепенно коричневые перья сменятся синими.
Вместо того чтобы искать партнеров, молодые голубые кустарниковые сойки долгое время «помогают по дому» родителям.

Молодые голубые кустарниковые сойки (Aphelocoma coerulescens) остаются в среде обитания своих родителей на протяжении нескольких лет. В это время они помогают родителям чистить гнездо, кормить младших братьев и сестер и защищать «отчий дом» от врагов.

Конечно, такое поведение встречается крайне редко среди пернатых и не имеет никакого отношения к самопожертвованию. Это объясняется лишь тем, что представители этого вида предпочитают дожидаться подходящего партнера недалеко от дома, а не пускаться на его длительные поиски.

Приблизительно через 2-3 года молодая кустарниковая сойка перестает «помогать по дому» и начинает строить собственное гнездо вместе с новоявленным партнером.

Интересно, что голубые кустарниковые сойки — эндемики Флориды (США). Это означает, что они не обитают больше нигде на планете.

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