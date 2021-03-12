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Птицы

«Шазам для птиц» перевалил за миллион скачиваний в Google Play

National Geographic Россия
12 марта 2021
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Фото: Stefan Kahl
Приложение BirdNET может определять три тысячи видов птиц по их пению

Приложение было разработано Технологическим университетом Хемница и Корнельским университетом (США), и оно может определять 3000 видов птиц на основе их пения с использованием алгоритма искусственного интеллекта.

BirdNET скачали из магазина Google Play более миллиона раз. Оно имеет более 5200 отзывов и оценку 4,6 из 5.

Приложение было запущено еще в 2018 году, за год его скачали 180 тысяч раз, и в дальнейшем оно только набирало популярность. 

Ядро приложения — алгоритм на базе искусственного интеллекта, подключенный к серверу в Технологическом университете Хемница. Искусственная нейронная сеть определяет записанный голос птицы после запроса. 

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Stefan Kahl Главный разработчик приложения Стефан Каль использует микрофон для записи пения птиц

Поэтому разработчики должны были убедиться, что скорость работы приложения не пострадает из-за увеличения количества пользователей — и, следовательно, поисковых запросов. Стефан Каль, главный разработчик BirdNET, уверяет, что им это удалось. 

Среди прочего, разработчики приложения недавно успешно завершили тестовый запуск с исследовательской группой из Индии. В этой стране уровень идентификации местных видов птиц составлял от 80 до 85 процентов.

«Это отличное значение. Мы вряд ли сможем его увеличить, потому что при записи криков птиц на открытом воздухе часто играют роль различные окружающие шумы», — Стефан Каль.

Приложение анализирует короткие аудиозаписи, которые присылают пользователи. Оно сверяет голос птицы с соответствующей звуковой волной, а также учитывает местоположение и дату, определяя, можно ли услышать ту или иную птицу в конкретной местности и в данное время.

После определения вида BirdNET предоставляет пользователю сведения о данной птице. Каждое наблюдение регистрируется анонимно и оценивается в исследовательских целях.

Как говорят разработчики, приложение создано, чтобы помочь людям лучше узнать окружающую их среду и, в идеале, повысить их экологическую осведомленность.

Первоначально исследовательская группа ограничила первую фазу программирования приложения наиболее распространенными видами в Европе и Северной Америке, а количество определяемых видов составляло тысячу. Теперь BirdNET охватывает птичью фауну всей планеты.

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