«Шазам для птиц» перевалил за миллион скачиваний в Google Play

Приложение было разработано Технологическим университетом Хемница и Корнельским университетом (США), и оно может определять 3000 видов птиц на основе их пения с использованием алгоритма искусственного интеллекта.

BirdNET скачали из магазина Google Play более миллиона раз. Оно имеет более 5200 отзывов и оценку 4,6 из 5.

Приложение было запущено еще в 2018 году, за год его скачали 180 тысяч раз, и в дальнейшем оно только набирало популярность.

Ядро приложения — алгоритм на базе искусственного интеллекта, подключенный к серверу в Технологическом университете Хемница. Искусственная нейронная сеть определяет записанный голос птицы после запроса.