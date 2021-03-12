«Шазам для птиц» перевалил за миллион скачиваний в Google Play

Приложение было разработано Технологическим университетом Хемница и Корнельским университетом (США), и оно может определять 3000 видов птиц на основе их пения с использованием алгоритма искусственного интеллекта.
BirdNET скачали из магазина Google Play более миллиона раз. Оно имеет более 5200 отзывов и оценку 4,6 из 5.
Приложение было запущено еще в 2018 году, за год его скачали 180 тысяч раз, и в дальнейшем оно только набирало популярность.
Ядро приложения — алгоритм на базе искусственного интеллекта, подключенный к серверу в Технологическом университете Хемница. Искусственная нейронная сеть определяет записанный голос птицы после запроса.
Поэтому разработчики должны были убедиться, что скорость работы приложения не пострадает из-за увеличения количества пользователей — и, следовательно, поисковых запросов. Стефан Каль, главный разработчик BirdNET, уверяет, что им это удалось.
Среди прочего, разработчики приложения недавно успешно завершили тестовый запуск с исследовательской группой из Индии. В этой стране уровень идентификации местных видов птиц составлял от 80 до 85 процентов.
Приложение анализирует короткие аудиозаписи, которые присылают пользователи. Оно сверяет голос птицы с соответствующей звуковой волной, а также учитывает местоположение и дату, определяя, можно ли услышать ту или иную птицу в конкретной местности и в данное время.
После определения вида BirdNET предоставляет пользователю сведения о данной птице. Каждое наблюдение регистрируется анонимно и оценивается в исследовательских целях.
Как говорят разработчики, приложение создано, чтобы помочь людям лучше узнать окружающую их среду и, в идеале, повысить их экологическую осведомленность.
Первоначально исследовательская группа ограничила первую фазу программирования приложения наиболее распространенными видами в Европе и Северной Америке, а количество определяемых видов составляло тысячу. Теперь BirdNET охватывает птичью фауну всей планеты.