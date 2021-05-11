Шесть тысяч метров над землей: рекорд дроздовидной камышовки

Группа исследователей из Университета Лунда, Университета Копенгагена и Центра исследований природы в Литве обнаружила, что дроздовидная камышовка, пролетая над пустыней Сахара и Средиземным морем, поднимается в воздух на шесть километров. Такие данные удалось получить благодаря регистраторам, прикрепленным к мигрирующим птицам.

Дроздовидная камышовка (Acrocephalus arundinaceus) встречается на территории Европы с апреля по сентябрь, а зимует в тропической и южной Африке. Эта птичка длиной до 21 см и массой до 38 г часто становится объектом исследований, но ее модель поведения во время миграции недостаточно изучена. Ранее орнитологи установили, что камышовка, подобно другим перелетным птицам, путешествует по ночам, уделяя отдыху дневные часы. Однако над бескрайним морем или жаркой пустыней мест для привала не найти, и ученым стало интересно, каким образом птица преодолевает эти участки.

Из 63 установленных датчиков собрать информацию удалось с 14-ти. Выяснилось, что с рассветом, когда птицам следовало бы отдохнуть, они не только продолжали лететь, но и поднимались выше в небо: до 6000 метров над поверхностью земли или воды. Обычно перелетным птицам достаточно 2000-метровой высоты.