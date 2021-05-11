Шесть тысяч метров над землей: рекорд дроздовидной камышовки

Группа исследователей из Университета Лунда, Университета Копенгагена и Центра исследований природы в Литве обнаружила, что дроздовидная камышовка, пролетая над пустыней Сахара и Средиземным морем, поднимается в воздух на шесть километров. Такие данные удалось получить благодаря регистраторам, прикрепленным к мигрирующим птицам.
Дроздовидная камышовка (Acrocephalus arundinaceus) встречается на территории Европы с апреля по сентябрь, а зимует в тропической и южной Африке. Эта птичка длиной до 21 см и массой до 38 г часто становится объектом исследований, но ее модель поведения во время миграции недостаточно изучена. Ранее орнитологи установили, что камышовка, подобно другим перелетным птицам, путешествует по ночам, уделяя отдыху дневные часы. Однако над бескрайним морем или жаркой пустыней мест для привала не найти, и ученым стало интересно, каким образом птица преодолевает эти участки.
Из 63 установленных датчиков собрать информацию удалось с 14-ти. Выяснилось, что с рассветом, когда птицам следовало бы отдохнуть, они не только продолжали лететь, но и поднимались выше в небо: до 6000 метров над поверхностью земли или воды. Обычно перелетным птицам достаточно 2000-метровой высоты.
В тех слоях тропосферы, куда устремлялись камышовки, воздух очень холодный: разница с землей может составлять 22°C, а температура быть минусовой. Исследователи считают, что птички поднимаются так высоко, чтобы избежать теплового удара. Во время полета их мышцы постоянно нагреваются, и отдых нужен в первую очередь для того, чтобы их остудить. Но в тех случаях, когда подходящей площадки нет, единственным способом охладиться становится большая высота.
Не замерзнуть камышовкам помогают все те же нагревающиеся в полете мышцы, но остается непонятным, как птицы справляются с нехваткой кислорода. Одна из камышовок даже провела на 6000-метровой высоте 32 часа, и это ставит перед учеными новые вопросы. Авторы исследования также полагают, что многие другие птицы могут использовать ту же модель во время миграции. Результаты научной работы показывают, насколько гибким может быть поведение представителей фауны, и это дает надежду на их умение адаптироваться к изменениям климата.
Знаете ли вы, что птицы из семейства стрижиные способны лететь полгода подряд?