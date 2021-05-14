Шумовое загрязнение мешает птенцам разучивать песни

Группа ученых под руководством специалистов из Института орнитологии Макса Планка провела исследование, выяснив, что молодые зебровые амадины (Taeniopygia guttata) – птицы из семейства вьюрковых ткачиков – как и дети, особенно уязвимы к воздействию шума из-за того, что он мешает обучению на критической стадии развития.

Транспортный шум – это одна из главных составляющих шумового загрязнения во всем мире. Он отрицательно сказывается на здоровье и благополучии миллионов людей. Помимо серьезных заболеваний, вызванных шумом, у взрослых, шум транспорта также связан с нарушениями обучения и языковым дефицитом у детей.

Чтобы проанализировать причинные механизмы, связывающие хроническое воздействие шума с когнитивными нарушениями, исследователи проанализировали процесс обучения песням птенцов амадин, подвергшихся воздействию транспортного городского шума.

Как и дети, певчие птицы должны учиться вокализации у взрослых наставников. В нормальных условиях пение амадин становится стабильным и стереотипным в возрасте около 90 дней и остается неизменным на протяжении всей остальной взрослой жизни. Этот процесс называется «кристаллизацией».

Послушать, как поют зебровые амадины, можно ниже: