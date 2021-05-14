Шумовое загрязнение мешает птенцам разучивать песни
Группа ученых под руководством специалистов из Института орнитологии Макса Планка провела исследование, выяснив, что молодые зебровые амадины (Taeniopygia guttata) – птицы из семейства вьюрковых ткачиков – как и дети, особенно уязвимы к воздействию шума из-за того, что он мешает обучению на критической стадии развития.
Транспортный шум – это одна из главных составляющих шумового загрязнения во всем мире. Он отрицательно сказывается на здоровье и благополучии миллионов людей. Помимо серьезных заболеваний, вызванных шумом, у взрослых, шум транспорта также связан с нарушениями обучения и языковым дефицитом у детей.
Чтобы проанализировать причинные механизмы, связывающие хроническое воздействие шума с когнитивными нарушениями, исследователи проанализировали процесс обучения песням птенцов амадин, подвергшихся воздействию транспортного городского шума.
Как и дети, певчие птицы должны учиться вокализации у взрослых наставников. В нормальных условиях пение амадин становится стабильным и стереотипным в возрасте около 90 дней и остается неизменным на протяжении всей остальной взрослой жизни. Этот процесс называется «кристаллизацией».
Послушать, как поют зебровые амадины, можно ниже:
Ученые провели эксперимент, разделив птенцов амадин на две группы. В обеих группах птиц обучали пению с помощью записанной песни взрослого самца Т. guttata, однако в одной из групп птенцы дополнительно подвергались воздействию транспортного шума, который был зафиксирован в местах обитания птиц рядом с оживленными дорогами в Мюнхене.
Ученые наблюдали за певческой активностью каждого птенца, а также измеряли имунные реакции амадин во время их взросления.
Исследователи обнаружили, что птенцы амадин, подвергшиеся действию реальных уровней городского шума, имели более слабый иммунный ответ, чем птенцы из «тихих» гнезд. Это позволяет предположить, что именно шум был источником хронического стресса у молодых птиц.
Более того, у птиц, которые подверглись шумовому загрязнению, вокальное развитие значительно замедлилось – их песни кристаллизовались намного позже, чем в контрольной группе, и со значительно меньшей точностью.
Результаты исследования позволяют предположить, что транспортный шум может даже повлиять на культурную эволюцию пения птиц, поскольку ошибки копирования звуков, вызванные шумом, могут накапливаться по мере того, как песня переходит от одной птицы к другой, заключают ученые.