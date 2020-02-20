Синицы научились избегать горькую пищу, посмотрев «видеоурок» с сородичами

Синицы могут научиться избегать неприятных продуктов, даже не пробуя их. В этом им помогло видео с реакцией на пищу других птиц. Лииса Хямяляйнен из Кембриджского университета и ее коллеги изучали этот тип социального обучения у обыкновенной лазаревки или синей синицы (Cyanistes caeruleus) и большой синицы (Parus major).
Двум группам из 24 птиц показали видео, на котором синие и большие синицы едят пищу, пропитанную горьким раствором и отмеченную черным квадратом. Птицы на видео реагировали на пищу с отвращением, вытирая клювы и тряся головами.
Затем птицам, которые видели фильм, дали еду с горьким раствором и обычную пищу. Еще одной группе видо не показали и предоставили такой же набор еды. Исследователи обнаружили, что птицы, посмотревшие видео, съели значительно меньше неприятной еды, чем те, кто этого не делал.
Синие синицы учились лучше, наблюдая за собственным видом, тогда как большие синицы обучались одинаково хорошо, наблюдая за разными видами.
Ученые отмечают, что ранее такой тип социального обучения был обнаружен только у двух видов птиц — красноплечих черных трупиалов (Agelaius phoeniceus) и обыкновенных граклов (Quiscalus quiscula).
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