Синицы научились избегать горькую пищу, посмотрев «видеоурок» с сородичами

Синицы могут научиться избегать неприятных продуктов, даже не пробуя их. В этом им помогло видео с реакцией на пищу других птиц. Лииса Хямяляйнен из Кембриджского университета и ее коллеги изучали этот тип социального обучения у обыкновенной лазаревки или синей синицы (Cyanistes caeruleus) и большой синицы (Parus major).

Двум группам из 24 птиц показали видео, на котором синие и большие синицы едят пищу, пропитанную горьким раствором и отмеченную черным квадратом. Птицы на видео реагировали на пищу с отвращением, вытирая клювы и тряся головами.

Затем птицам, которые видели фильм, дали еду с горьким раствором и обычную пищу. Еще одной группе видо не показали и предоставили такой же набор еды. Исследователи обнаружили, что птицы, посмотревшие видео, съели значительно меньше неприятной еды, чем те, кто этого не делал.