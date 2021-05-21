Смелый пингвин запрыгнул в лодку к туристам: видео

Люди заметили «одинокую птицу» в море Росса. Пингвин несколько раз пытался вскочить на борт, но лодка в это время двигалась вперед, и запрыгнуть туда было не так просто. Чтобы облегчить эту задачу, гид выключил мотор. В конце концов птица совершила успешный маневр и деловито уселась рядом с одним из пассажиров. В течение нескольких минут пингвин осматривался, стряхивая воду с оперения, а затем перепрыгнул в соседнюю лодку, где провел около десяти минут. Казалось, он наслаждается антарктическими видами, как и туристы.