Смелый пингвин запрыгнул в лодку к туристам: видео

Из Новой Зеландии часто организуются туристические поездки в Антарктиду. Во время одного из таких туров гид Джон Бозинов (John Bozinov) и его гости стали свидетелями удивительной сцены: антарктический пингвин (Pygoscelis antarctica) запрыгнул в лодку.
Люди заметили «одинокую птицу» в море Росса. Пингвин несколько раз пытался вскочить на борт, но лодка в это время двигалась вперед, и запрыгнуть туда было не так просто. Чтобы облегчить эту задачу, гид выключил мотор. В конце концов птица совершила успешный маневр и деловито уселась рядом с одним из пассажиров. В течение нескольких минут пингвин осматривался, стряхивая воду с оперения, а затем перепрыгнул в соседнюю лодку, где провел около десяти минут. Казалось, он наслаждается антарктическими видами, как и туристы.
В этом районе не было хищников, которые могли бы напугать пингвина, и Джон считает, что тому было просто скучно, поскольку рядом не было его сородичей. Но это лишь предположение, и поведением птицы удивлен даже опытный гид, никогда такого не видевший: по его словам, обычно пингвины ведут себя робко.
Узнайте, почему у пингвинов походка вразвалку.