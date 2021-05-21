Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Птицы

Смелый пингвин запрыгнул в лодку к туристам: видео

Анастасия Баринова
21 мая 2021
141202417_685897482087312_6458278408416541731_n.jpg
Фото: ldlangmade/Instagram
«Одинокая птица», вероятно, искала компанию.

Из Новой Зеландии часто организуются туристические поездки в Антарктиду. Во время одного из таких туров гид Джон Бозинов (John Bozinov) и его гости стали свидетелями удивительной сцены: антарктический пингвин (Pygoscelis antarctica) запрыгнул в лодку.

Люди заметили «одинокую птицу» в море Росса. Пингвин несколько раз пытался вскочить на борт, но лодка в это время двигалась вперед, и запрыгнуть туда было не так просто. Чтобы облегчить эту задачу, гид выключил мотор. В конце концов птица совершила успешный маневр и деловито уселась рядом с одним из пассажиров. В течение нескольких минут пингвин осматривался, стряхивая воду с оперения, а затем перепрыгнул в соседнюю лодку, где провел около десяти минут. Казалось, он наслаждается антарктическими видами, как и туристы.

В этом районе не было хищников, которые могли бы напугать пингвина, и Джон считает, что тому было просто скучно, поскольку рядом не было его сородичей. Но это лишь предположение, и поведением птицы удивлен даже опытный гид, никогда такого не видевший: по его словам, обычно пингвины ведут себя робко. 

«В конце концов нам удалось уговорить его вернуться в воду. Мы не трогаем представителей фауны, мы просто наблюдаем. Мы посещаем много разных колоний пингвинов и не хотим стать потенциальными распространителями болезней, которые могли бы передаться через касание», – Джон Бозинов.

Узнайте, почему у пингвинов походка вразвалку.

рекомендации
Лев

Какие привычки достались кошкам от диких предков?

Звезда

Физики выяснили, как далеко пингвины могут стрелять пометом

Галактики

В какой Вселенной мы живем?

Планета Земля

Бытовая техника для тех, кто заботится о планете