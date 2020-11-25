Снижение загрязнения атмосферы озоном спасло полтора миллиарда птиц в Северной Америке

Ученые обнаружили, что улучшение качества воздуха в рамках федеральной программы по сокращению загрязнения озоном в США помогло предотвратить гибель 1,5 миллиарда птиц за последние 40 лет. Сегодня это почти 20 процентов птиц в Соединенных Штатах. Общеконтинентальное исследование проводили ученые Корнельского университета и Университета Орегона.

Озон (O3) — это газ, который встречается в природе, а также производится в результате деятельности человека. Слой озона в верхних слоях атмосферы защищает Землю от вредных ультрафиолетовых лучей Солнца. Но приземный озон опасен как для людей, так и для животных.

Оксиды азота, летучие углеводороды (выхлопы автотранспорта и промышленные выбросы) и некоторые другие вещества являются предшественниками озона, из которых он образуется под действием солнечного излучения, причем интенсивность образования увеличивается с ростом температуры и интенсивности солнечной радиации.

Чтобы изучить взаимосвязь между численностью птиц и загрязнением воздуха, исследователи использовали модели, которые объединили наблюдения за птицами из программы eBird Корнельской лаборатории орнитологии с данными о качестве воздуха в 3214 округах США в течение 15 лет. Команда сосредоточила внимание на программе, реализованной Агентством по охране окружающей среды США, ограничивающей выбросы предшественников озона из крупных промышленных источников.

Результаты исследования показывают, что загрязнение озоном наиболее губительно для мелких перелетных птиц (таких как воробьи, певчие птицы и зяблики), которые составляют 86 процентов всех видов наземных птиц Северной Америки. Загрязнение озоном наносит прямой вред птицам, повреждая их дыхательную систему, и косвенно влияет на птиц, нанося вред их источникам пищи.