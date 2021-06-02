Сойкам показали фокусы, но обмануть их не удалось

Мы учимся разным фокусам, чтобы изумлять друзей, а вот ученым различные трюки могут помочь подчеркнуть различия между мышлением животных и людей. Новое исследование показало, что евразийские сойки (Garrulus glandarius) вовсе не так восприимчивы к ловкости рук, как мы.

«Волшебный трюк работает, потому что он противоречит вашим ожиданиям. Таким образом, весьма интересно использовать всякие фокусы, чтобы проверить, соответствуют ли ожидания других умов нашим», – говорит Элиас Гарсиа-Пелегрин, соавтор исследования.

Ученые использовали евразийских соек в своих экспериментах, потому что эти птицы известны своим интеллектом. Например, они с помощью различных хитрых приемов предотвращают хищение своих запасов еды другими животными.

Чтобы проверить возможные слепые зоны восприятия птиц, исследователи научили шесть из них клевать в кулак человека, чтобы получить лакомство, которое находилось в нем. Если птица выбирала правильную руку, она получала угощение, если нет – обходилась без него.