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«Дикая природа России»
Птицы

Сойкам показали фокусы, но обмануть их не удалось

National Geographic Россия
02 июня 2021
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Фото: Elias Garcia-Pelegrin
Кажется, в некоторых аспектах птицы бывают сообразительнее человека.

Мы учимся разным фокусам, чтобы изумлять друзей, а вот ученым различные трюки могут помочь подчеркнуть различия между мышлением животных и людей. Новое исследование показало, что евразийские сойки (Garrulus glandarius) вовсе не так восприимчивы к ловкости рук, как мы. 

«Волшебный трюк работает, потому что он противоречит вашим ожиданиям. Таким образом, весьма интересно использовать всякие фокусы, чтобы проверить, соответствуют ли ожидания других умов нашим», – говорит Элиас Гарсиа-Пелегрин, соавтор исследования. 

Ученые использовали евразийских соек в своих экспериментах, потому что эти птицы известны своим интеллектом. Например, они с помощью различных хитрых приемов предотвращают хищение своих запасов еды другими животными. 

Чтобы проверить возможные слепые зоны восприятия птиц, исследователи научили шесть из них клевать в кулак человека, чтобы получить лакомство, которое находилось в нем. Если птица выбирала правильную руку, она получала угощение, если нет – обходилась без него. 

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Elias Garcia-Pelegrin Три схемы фокусов, с помощью которых пытались запутать птиц

Затем ученые попытались запутать птиц, используя три классические схемы фокусов, показанные на изображении выше. 80 человек, также принимавшие участие в эксперименте, в значительной степени поддавались ловкости рук фокусника и зачастую выбирали неправильную руку, отвечая на вопрос, где спрятан зажатый в ладони предмет. 

С сойками всё оказалось иначе. Их не удалось обхитрить первыми двумя схемами фокусов – пернатые путались лишь на трюках, в которых использовалась техника fast pass, основывающаяся на крайне быстрых движениях рук фокусника. Но в большинстве случаев сойки понимали, где именно находится лакомый червяк, спрятанный в руке человека. 

Серия испытаний показала, что, если птицы не могли разглядеть точно, что предмет переместился из одной руки в другую, они предполагали, что предмет и не перемещался. В дальнейшем ученые планируют расширить эксперимент и попытаться обдурить другие виды птиц, чтобы получить больше информации о том, как пернатые воспринимают происходящее. 

«Наши результаты, показывающие, что евразийские сойки не способны воспринимать быстрые движения, поднимают интригующий вопрос о том, пользуются ли сами сойки этими методами при воровстве или защите тайников от сородичей», – пишут исследователи. 

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