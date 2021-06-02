Сойкам показали фокусы, но обмануть их не удалось

Мы учимся разным фокусам, чтобы изумлять друзей, а вот ученым различные трюки могут помочь подчеркнуть различия между мышлением животных и людей. Новое исследование показало, что евразийские сойки (Garrulus glandarius) вовсе не так восприимчивы к ловкости рук, как мы.
«Волшебный трюк работает, потому что он противоречит вашим ожиданиям. Таким образом, весьма интересно использовать всякие фокусы, чтобы проверить, соответствуют ли ожидания других умов нашим», – говорит Элиас Гарсиа-Пелегрин, соавтор исследования.
Ученые использовали евразийских соек в своих экспериментах, потому что эти птицы известны своим интеллектом. Например, они с помощью различных хитрых приемов предотвращают хищение своих запасов еды другими животными.
Чтобы проверить возможные слепые зоны восприятия птиц, исследователи научили шесть из них клевать в кулак человека, чтобы получить лакомство, которое находилось в нем. Если птица выбирала правильную руку, она получала угощение, если нет – обходилась без него.
Затем ученые попытались запутать птиц, используя три классические схемы фокусов, показанные на изображении выше. 80 человек, также принимавшие участие в эксперименте, в значительной степени поддавались ловкости рук фокусника и зачастую выбирали неправильную руку, отвечая на вопрос, где спрятан зажатый в ладони предмет.
С сойками всё оказалось иначе. Их не удалось обхитрить первыми двумя схемами фокусов – пернатые путались лишь на трюках, в которых использовалась техника fast pass, основывающаяся на крайне быстрых движениях рук фокусника. Но в большинстве случаев сойки понимали, где именно находится лакомый червяк, спрятанный в руке человека.
Серия испытаний показала, что, если птицы не могли разглядеть точно, что предмет переместился из одной руки в другую, они предполагали, что предмет и не перемещался. В дальнейшем ученые планируют расширить эксперимент и попытаться обдурить другие виды птиц, чтобы получить больше информации о том, как пернатые воспринимают происходящее.
«Наши результаты, показывающие, что евразийские сойки не способны воспринимать быстрые движения, поднимают интригующий вопрос о том, пользуются ли сами сойки этими методами при воровстве или защите тайников от сородичей», – пишут исследователи.