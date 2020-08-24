Сорокопут: миниатюрный пернатый хищник

Сорокопуты отличаются от многих певчих птиц, прежде всего, своими хищническими повадками. Будучи небольшого размера, они способны нападать на мелких позвоночных животных, таких как лягушки, ящерицы, грызуны и птицы. Кроме того, эти непримечательные с виду птички необычны ещё и тем, что накалывают свою добычу на ветки и шипы растений, на колючую проволоку, другие заостренные предметы, создавая таким образом запас пищи.

Эти птицы обитают на многих материках, включая Евразию. В средней полосе России из семейства сорокопутовых наиболее распространен обыкновенный жулан (Lanius collurio). Как правило, он питается разными насекомыми: крупными жуками, мелкими жужелицами, бабочками и кобылками. Но иногда ловит маленьких ящериц или лягушек.

Свою добычу жулан высматривает с какого-либо возвышения. Завидев насекомое в траве или воздухе, он тут же бросается к нему и вскоре возвращается обратно уже с жертвой. Перед тем, как съесть её, жулан раздирает животное на кусочки изогнутым клювом, придерживая его своими сильными лапами. Но иногда птица не сразу ест свою добычу, решая оставить её на потом. В этом случае обыкновенный жулан накалывает её на колючки, раскладывает поверх веток или вешает в развилке сучка.

Более крупные виды сорокопутов, такие как серый сорокопут (Lanius excubitor), охотятся не только на насекомых, но и на более крупных животных. Например, на птиц (не крупнее снегиря или овсянки), мышей, землероек и даже молодых крыс.

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