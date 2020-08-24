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Но есть и хорошие новости!
Птицы

Сорокопут: миниатюрный пернатый хищник

Софья Демьянец
24 августа 2020
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Обыкновенный жулан
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Серый сорокопут со своей добычей
Эти создания нападают на мелких позвоночных животных и зачастую накалывают свою добычу на шипы и ветки растений, делая запас на черный день.

Сорокопуты отличаются от многих певчих птиц, прежде всего, своими хищническими повадками. Будучи небольшого размера, они способны нападать на мелких позвоночных животных, таких как лягушки, ящерицы, грызуны и птицы. Кроме того, эти непримечательные с виду птички необычны ещё и тем, что накалывают свою добычу на ветки и шипы растений, на колючую проволоку, другие заостренные предметы, создавая таким образом запас пищи.

Эти птицы обитают на многих материках, включая Евразию. В средней полосе России из семейства сорокопутовых наиболее распространен обыкновенный жулан (Lanius collurio). Как правило, он питается разными насекомыми: крупными жуками, мелкими жужелицами, бабочками и кобылками. Но иногда ловит маленьких ящериц или лягушек.

Свою добычу жулан высматривает с какого-либо возвышения. Завидев насекомое в траве или воздухе, он тут же бросается к нему и вскоре возвращается обратно уже с жертвой. Перед тем, как съесть её, жулан раздирает животное на кусочки изогнутым клювом, придерживая его своими сильными лапами. Но иногда птица не сразу ест свою добычу, решая оставить её на потом. В этом случае обыкновенный жулан накалывает её на колючки, раскладывает поверх веток или вешает в развилке сучка.

Более крупные виды сорокопутов, такие как серый сорокопут (Lanius excubitor), охотятся не только на насекомых, но и на более крупных животных. Например, на птиц (не крупнее снегиря или овсянки), мышей, землероек и даже молодых крыс.

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