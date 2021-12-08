Сорокопут против крылана: кто победит?

В африканской саване встречаются кустарниковые сорокопуты – небольшие птицы семейства воробьиные. Несмотря на свои скромные размеры, они питаются не только насекомыми, но и грызунами, и змеями, и другими представителями фауны. Заметив крылана, оказавшегося в беспомощном положении, сероголовый кустарниковый сорокопут (Malaconotus blanchoti) попробовал поймать и его.

Брент Лео-Смит, который занимается съемкой дикой природы, отдыхал в одном из лоджей Национального парка Крюгера. Он услышал птичьи крики и вместе с коллегами вышел посмотреть, что происходит. Оказалось, что на землю упал крылан – представитель отряда рукокрылых. Не успев оправиться от шока, вызванного падением, зверь был вынужден отбиваться от кровожаднойптицы, готовой на него напасть.

Соперники бились на равных: хотя крылья у крылана по размаху больше, но птица вела себя агрессивнее и не прекращала свои попытки атаки. Однако в конечном итоге крылан отполз на безопасное расстояние, где, переведя дух, смог взлететь и закрепиться на ветке.