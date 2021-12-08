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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Птицы

Сорокопут против крылана: кто победит?

Анастасия Баринова
08 декабря 2021
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Фото: Latest Sightings/YouTube
fruitbat.jpg
Фото: Latest Sightings/YouTube
fruitbat22.jpg
Фото: Latest Sightings/YouTube
В африканском Национальном парке Крюгера развернулась очередная батальная сцена.

В африканской саване встречаются кустарниковые сорокопуты – небольшие птицы семейства воробьиные. Несмотря на свои скромные размеры, они питаются не только насекомыми, но и грызунами, и змеями, и другими представителями фауны. Заметив крылана, оказавшегося в беспомощном положении, сероголовый кустарниковый сорокопут (Malaconotus blanchoti) попробовал поймать и его.

Брент Лео-Смит, который занимается съемкой дикой природы, отдыхал в одном из лоджей Национального парка Крюгера. Он услышал птичьи крики и вместе с коллегами вышел посмотреть, что происходит. Оказалось, что на землю упал крылан – представитель отряда рукокрылых. Не успев оправиться от шока, вызванного падением, зверь был вынужден отбиваться от кровожаднойптицы, готовой на него напасть.

Соперники бились на равных: хотя крылья у крылана по размаху больше, но птица вела себя агрессивнее и не прекращала свои попытки атаки. Однако в конечном итоге крылан отполз на безопасное расстояние, где, переведя дух, смог взлететь и закрепиться на ветке.

Сероголовый кустарниковый сорокопут является активным и успешным охотником. Если ему попадается добыча, которая слишком велика для проглатывания, он разорвет ее своим острым клювом на куски подходящего размера, а остатки накалывает на ветви, чтобы съесть позже.

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Посмотрите, как эта небольшая птичка сражается со змеей.

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