Сотни птиц покинули кладки яиц, испугавшись дрона

Заповедник Bolsa Chica, занимая площадь всего 6 квадратных километров, является крупнейшим соленым болотом между заливом Монтерей к югу от Сан-Франциско и устьем реки Тихуана в Мексике. Это прибрежный лиман, в состав которого входит акватория, илистые равнины, солончаки, дюны и острова. Здесь насчитывается около 800 видов растений и животных – в том числе 200 видов птиц, как живущих постоянно, так и мигрирующих. Элегантная крачка относится к видам, близким к уязвимому положению, и острова в этой части Калифорнии – излюбленное место ее гнездования. Вернется ли она сюда в следующий сезон размножения – не известно.