Сотни птиц покинули кладки яиц, испугавшись дрона

В американском природном парке Bolsa Chica в Южной Калифорнии произошла экологическая трагедия: тысячи яиц остались брошенными после того, как птицы отказались их высиживать. Неизвестные посетители парка запустили пару дронов: один пролетел над побережьем острова, где элегантная крачка (Thalasseus elegans) откладывает яйца, а другой упал на береговую полосу. Птицы приняли аппараты за атаку хищников и навсегда покинули свои гнезда.
More info: https://t.co/K4s2YikX6s— BolsaChica LandTrust (@BolsaChica_LT) June 4, 2021
BCLT is heartbroken to learn that hundreds of Elegant Tern eggs were abandoned when 2 drones crashed onto one of the nesting islands within the Reserve two weeks ago. If you see anyone with a drone please call CALTIP (1–888-334-2258) immediately pic.twitter.com/Bto8WvQaJ8
Один из пилотов незаконно запущенного дрона оштрафован, другой не найден. Еще одной опасностью для обитателей парка являются собаки, которых приводят с собой туристы. Домашние питомцы с охотничьим инстинктом становятся дополнительным фактором стресса для гнездящихся птиц и других представителей фауны.
A rise in visitors to the Bolsa Chica Ecological Reserve in Huntington Beach increased graffiti, litter and bad behavior, including a drone crash that led to the abandonment of an elegant tern nesting site. https://t.co/8CLP1mK1Yn pic.twitter.com/RjJIKJHPhL— CBS Los Angeles (@CBSLA) June 3, 2021
Заповедник Bolsa Chica, занимая площадь всего 6 квадратных километров, является крупнейшим соленым болотом между заливом Монтерей к югу от Сан-Франциско и устьем реки Тихуана в Мексике. Это прибрежный лиман, в состав которого входит акватория, илистые равнины, солончаки, дюны и острова. Здесь насчитывается около 800 видов растений и животных – в том числе 200 видов птиц, как живущих постоянно, так и мигрирующих. Элегантная крачка относится к видам, близким к уязвимому положению, и острова в этой части Калифорнии – излюбленное место ее гнездования. Вернется ли она сюда в следующий сезон размножения – не известно.
Дроны представляют опасность не только для дикой природы, но и для авиации. Запускать их можно только при наличии разрешения, а против нарушителей применяются различные меры. Узнайте, как в Нидерландах с беспилотниками сражаются орлы.