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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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«Дикая природа России»
Птицы

Сотни птиц покинули кладки яиц, испугавшись дрона

Анастасия Баринова
07 июня 2021
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Фото: BolsaChica LandTrust
Теперь тысячам птенцов не суждено вылупиться.

В американском природном парке Bolsa Chica в Южной Калифорнии произошла экологическая трагедия: тысячи яиц остались брошенными после того, как птицы отказались их высиживать. Неизвестные посетители парка запустили пару дронов: один пролетел над побережьем острова, где элегантная крачка (Thalasseus elegans) откладывает яйца, а другой упал на береговую полосу. Птицы приняли аппараты за атаку хищников и навсегда покинули свои гнезда. 

По подсчетам экологов, обративших внимание на эту ситуацию, брошенными оказалось от 1500 до 3000 яиц: это одно из крупнейших мест гнездования крачки в округе Ориндж. Побережье сейчас усыпано скорлупой.

«Владельцев дронов привлекают гнездовые колонии птиц, а затем они своими действиями их разрушают»,– Ник Молсберри (Nick Molsberry), представитель калифорнийского природоохранного департамента.

Один из пилотов незаконно запущенного дрона оштрафован, другой не найден. Еще одной опасностью для обитателей парка являются собаки, которых приводят с собой туристы. Домашние питомцы с охотничьим инстинктом становятся дополнительным фактором стресса для гнездящихся птиц и других представителей фауны.

Заповедник Bolsa Chica, занимая площадь всего 6 квадратных километров, является крупнейшим соленым болотом между заливом Монтерей к югу от Сан-Франциско и устьем реки Тихуана в Мексике. Это прибрежный лиман, в состав которого входит акватория, илистые равнины, солончаки, дюны и острова. Здесь насчитывается около 800 видов растений и животных – в том числе 200 видов птиц, как живущих постоянно, так и мигрирующих. Элегантная крачка относится к видам, близким к уязвимому положению, и острова в этой части Калифорнии – излюбленное место ее гнездования. Вернется ли она сюда в следующий сезон размножения – не известно.

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britta heise / Flickr Элегантные крачки (Thalasseus elegans)

Дроны представляют опасность не только для дикой природы, но и для авиации. Запускать их можно только при наличии разрешения, а против нарушителей применяются различные меры. Узнайте, как в Нидерландах с беспилотниками сражаются орлы. 

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