Сова растолстела настолько, что не могла летать

В начале января фермер, живущий в британском графстве Суффолк, обнаружил в канаве сову, которая не могла летать. Он позвонил специалистам из центра Suffolk Owl Sanctuary, которые занимаются реабилитацией птиц семейства совиные. Когда те прибыли на место, то решили, что та просто намокла — перья у сов не являются водоотталкивающими, и длительное пребывание во влажной среде лишает их способности летать.

Но затем выяснилась подлинная причина проблемы. Оказалось, что сова, а вернее самка домового сыча (Athene noctua), страдает от ожирения. Птица весила 245 граммов — это на треть больше, чем полагается для особи ее вида и возраста.

Специалисты поясняют, что ожирение у представителей фауны встречается крайне редко — это возможно, если бы сова жила в неволе и сбежала оттуда, но в данном случае виновником оказалась слишком теплая зима. Местность, где совы обычно с трудом добывают пропитание, была полна мышей, и юный сыч не мог устоять перед обилием пищи.