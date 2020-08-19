Современные пингвины произошли из Австралии и Новой Зеландии

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что современные пингвины произошли не из Антарктиды, как в течение многих лет было принято считать в научном сообществе, а из Австралии и Новой Зеландии.
В исследовании, которое проводилось в сотрудничестве с музеями и университетами по всему миру, были проанализированы образцы крови и тканей 18 различных видов пингвинов. Ученые использовали эту геномную информацию, чтобы оглянуться назад во времени и проследить передвижение и разнообразие пингвинов на протяжении тысячелетий.
Исследователи определили, что пингвины возникли в Австралии и Новой Зеландии 21,9 миллиона лет назад; затем предки королевских и императорских пингвинов (Aptenodytes) отделились и переселились в воды Антарктики, вероятно, привлеченные там обильными запасами пищи.
Эти данные также подтверждают теорию о том, что королевские и императорские пингвины являются «сестринской группой» по отношению ко всем другим линиям пингвинов, добавляя еще один фрагмент паззла к давно обсуждаемой головоломке о том, где именно эти два вида находятся на генеалогическом древе. Затем сходный путь проделали предки рода Pygoscelis, к которому относятся пингвины Адели (P. adeliae), а также антарктические (P. antarcticus) и субантарктические (P. papua).
Затем, около 11,6 миллиона лет назад, пролив Дрейка — водоем между Антарктидой и южной оконечностью Южной Америки — полностью открылся. Это позволило пингвинам плавать в Южном океане и более широко распространиться на субантарктические острова, а также в более теплые прибрежные районы Южной Америки и Африки. Так произошла диверсификация двух более теплолюбивых клад, Spheniscus + Eudyptula и Megadyptes + Eudyptes.
Согласно климатическим реконструкциям, родина предков всех ныне живущих пингвинов была довольно прохладным местом. Максимальная температура поверхности моря составляла около девяти градусов по Цельсию. Это соответствует климату нынешней Субантарктики, где до сих пор живут некоторые виды пингвинов.
Исследование пролило свет на способность пингвинов адаптироваться к изменяющемуся климату и на опасность, с которой они теперь сталкиваются в условиях современного климатического кризиса.
«Мы можем показать, как пингвины смогли диверсифицироваться, чтобы занять невероятно разные термальные условия, в которых они живут сегодня, от 9 градусов по Цельсию в водах вокруг Австралии и Новой Зеландии до отрицательных температур в Антарктиде и других странах. И до 26 градусов на Галапагосских островах», — объясняет Раури Боуи, профессор интегративной биологии и соавтор исследования.
Команда смогла точно определить генетические адаптации, которые позволили пингвинам процветать в сложных условиях; например, их гены эволюционировали, чтобы лучше регулировать температуру тела, что позволило им жить как при минусовых антарктических температурах, так и в более теплом тропическом климате.
«В настоящее время изменения климата и окружающей среды происходят слишком быстро, чтобы некоторые виды не могли отреагировать на это. Различные элементы изменения климата приводят к идеальному шторму.
Исчезающий морской лед означает уменьшение количества мест размножения и отдыха императорских пингвинов. Сокращение ледяного покрова и потепление океанов способствуют сокращению криля, основного компонента рациона пингвинов», — говорит Джулиана Вианна, биолог и доцент Папского католического университета в Чили.
Сегодня нелетающие птицы все еще встречаются в Австралии и Новой Зеландии, а также в Антарктиде, Южной Америке, Южной Атлантике, южной Африке, субантарктике, островах Индийского океана и субтропических регионах, однако их популяция стремительно сокращается.
Некоторые колонии пингвинов в Антарктике сократились более чем на 75% за последние 50 лет, в основном в результате изменения климата. На Галапагосских островах популяции пингвинов сокращаются из-за влияния Эль-Ниньо — погодного явления которое приводит к потеплению восточной части Тихого океана. В Африке потепление вод у южного побережья также привело к резкому сокращению популяции пингвинов.