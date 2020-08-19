Современные пингвины произошли из Австралии и Новой Зеландии

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что современные пингвины произошли не из Антарктиды, как в течение многих лет было принято считать в научном сообществе, а из Австралии и Новой Зеландии.

В исследовании, которое проводилось в сотрудничестве с музеями и университетами по всему миру, были проанализированы образцы крови и тканей 18 различных видов пингвинов. Ученые использовали эту геномную информацию, чтобы оглянуться назад во времени и проследить передвижение и разнообразие пингвинов на протяжении тысячелетий.

Исследователи определили, что пингвины возникли в Австралии и Новой Зеландии 21,9 миллиона лет назад; затем предки королевских и императорских пингвинов (Aptenodytes) отделились и переселились в воды Антарктики, вероятно, привлеченные там обильными запасами пищи.

Эти данные также подтверждают теорию о том, что королевские и императорские пингвины являются «сестринской группой» по отношению ко всем другим линиям пингвинов, добавляя еще один фрагмент паззла к давно обсуждаемой головоломке о том, где именно эти два вида находятся на генеалогическом древе. Затем сходный путь проделали предки рода Pygoscelis, к которому относятся пингвины Адели (P. adeliae), а также антарктические (P. antarcticus) и субантарктические (P. papua).