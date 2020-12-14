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Птицы

Сожители сов: зачем пернатые хищники заводят у себя змей

Софья Демьянец
14 декабря 2020
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Североамериканские совки селят в своих гнездах змей, чтобы те охотились на насекомых, поедающих принесенную совами пищу
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Ученые считают, что змеи действительно приносят совам ощутимую пользу. Своей «помощью» змеи способствуют успешному размножению сов.
Причина такого поведения кроется в нежелательных гостях совиных гнёзд – насекомых.

Большинство птиц, как известно, стараются избавлять свои жилища от нежелательных соседей. Однако североамериканские совки (Megascops asio), напротив, специально заводят в своих гнездах очень необычных сожителей.

Так, совы этого вида намеренно селят в своих гнездах узкоротых змей (Leptotyphlops). Они напоминают больших земляных червей — и абсолютно слепы. Кроме того, эти змеи появляются в гнездах птиц только по ночам.

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Wikimedia Commons Узкоротая змея

Как правило, добычу, которую приносит совка в свой дом, составляют обезглавленные мыши, иногда мертвые жуки и тому подобное. Все эти совиные лакомства обычно привлекают насекомых.

Именно для того, чтобы уберечь свою еду от членистоногих, совы этого вида специально приносят в свои гнезда маленьких змей. В свою очередь змеи съедают личинки муравьев и мух, поглощающих добычу совок.

Посмотрите, как муравьед пытается казаться большим и страшным.

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