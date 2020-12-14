Сожители сов: зачем пернатые хищники заводят у себя змей
Большинство птиц, как известно, стараются избавлять свои жилища от нежелательных соседей. Однако североамериканские совки (Megascops asio), напротив, специально заводят в своих гнездах очень необычных сожителей.
Так, совы этого вида намеренно селят в своих гнездах узкоротых змей (Leptotyphlops). Они напоминают больших земляных червей — и абсолютно слепы. Кроме того, эти змеи появляются в гнездах птиц только по ночам.
Как правило, добычу, которую приносит совка в свой дом, составляют обезглавленные мыши, иногда мертвые жуки и тому подобное. Все эти совиные лакомства обычно привлекают насекомых.
Именно для того, чтобы уберечь свою еду от членистоногих, совы этого вида специально приносят в свои гнезда маленьких змей. В свою очередь змеи съедают личинки муравьев и мух, поглощающих добычу совок.
Посмотрите, как муравьед пытается казаться большим и страшным.