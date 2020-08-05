Спутники обнаружили новые колонии императорских пингвинов в Антарктиде

В результате спутниковых наблюдений в приполярных районах Антарктиды было обнаружено 11 новых колоний императорских пингвинов (Aptenodytes forsteri). На снимках из космоса их определяют по отдельным скоплениям и обширным пятнам помета на морском льду.

Британское антарктическое общество использовало европейский спутник Sentinel-2 для сканирования кромки континента. На инфракрасных снимках были обнаружены восемь новых колоний и подтверждено существование еще трех, обнаруженных прежде. Это открытие увеличило число известных колоний с 50 до 61. Два вновь открытых места размножения пингвинов находится в районе Антарктического полуострова, три на западе и шесть на востоке материка.

Все колонии находятся в промежутках между существующими колониями. Биологи считают, что группы императорских пингвинов предпочитают держать между собой дистанцию не менее 100 километров, и места новых колоний поддерживают эту дистанционную дисциплину.

С орбиты невозможно разглядеть отдельных пингвинов, но видны их скопления: по их размерам исследователи могут примерно оценить количество особей.