Спутники обнаружили новые колонии императорских пингвинов в Антарктиде

В результате спутниковых наблюдений в приполярных районах Антарктиды было обнаружено 11 новых колоний императорских пингвинов (Aptenodytes forsteri). На снимках из космоса их определяют по отдельным скоплениям и обширным пятнам помета на морском льду.
Британское антарктическое общество использовало европейский спутник Sentinel-2 для сканирования кромки континента. На инфракрасных снимках были обнаружены восемь новых колоний и подтверждено существование еще трех, обнаруженных прежде. Это открытие увеличило число известных колоний с 50 до 61. Два вновь открытых места размножения пингвинов находится в районе Антарктического полуострова, три на западе и шесть на востоке материка.
Все колонии находятся в промежутках между существующими колониями. Биологи считают, что группы императорских пингвинов предпочитают держать между собой дистанцию не менее 100 километров, и места новых колоний поддерживают эту дистанционную дисциплину.
С орбиты невозможно разглядеть отдельных пингвинов, но видны их скопления: по их размерам исследователи могут примерно оценить количество особей.
По словам Фретуэлла, вновь открытые колонии расположены не в районах со стабильным ледовым покрытием океана, таких, как Море Уэдделла или Море Росса, а севернее, там, где ледяные поля легко могут исчезнуть.
Успех размножения для императорских пингвинов базируется на наличии так называемого «быстрого льда» (fast ice). Это плоский и поднимающийся невысоко над водой морской лед, примыкающий к краю континента или айсбергу. Такая поверхность идеально подходит пингвинам для откладывания и высиживания яиц, а также для выращивания птенцов в первый год их жизни. Этот сезонный лед должен быть долгоживущим, чтобы оставаться целым и быть полезным в течение по крайней мере восьми или девяти месяцев.
Если лед формируется поздно или крошится рано, молодым птицам приходится начинать плавать и нырять, когда водонепроницаемые перья у них еще не отросли. То же относится ко взрослым особям, которые каждый год накануне антарктического лета проходят линьку, и могут погибнуть, если она не завершилась, а лед уже растаял.
Весь жизненный цикл императорских пингвинов зависит от наличия морского льда, и, если он уменьшится в последующие десятилетия — как прогнозируют климатические модели — численность животных значительно уменьшится. Согласно одному из прогнозов, популяция этих птиц может сократиться вдвое к 2100 году.
В настоящее время императорские пингвины относятся к разряду «потенциально уязвимых» видов по классификации Международного союза охраны природы. В прошлом году ученые предложили перевести их в категорию «уязвимых».
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