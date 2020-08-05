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Но есть и хорошие новости!
Птицы

Спутники обнаружили новые колонии императорских пингвинов в Антарктиде

Михаил Сысоев
05 августа 2020
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Фото: Remote Sensing in Ecology and Conservation
Это открытие «увеличило» общую популяцию этих птиц на 5-10 процентов.

В результате спутниковых наблюдений в приполярных районах Антарктиды было обнаружено 11 новых колоний императорских пингвинов (Aptenodytes forsteri). На снимках из космоса их определяют по отдельным скоплениям и обширным пятнам помета на морском льду. 

Британское антарктическое общество использовало европейский спутник Sentinel-2 для сканирования кромки континента. На инфракрасных снимках были обнаружены восемь новых колоний и подтверждено существование еще трех, обнаруженных прежде. Это открытие увеличило число известных колоний с 50 до 61. Два вновь открытых места размножения пингвинов находится в районе Антарктического полуострова, три на западе и шесть на востоке материка.

Все колонии находятся в промежутках между существующими колониями. Биологи считают, что группы императорских пингвинов предпочитают держать между собой дистанцию не менее 100 километров, и места новых колоний поддерживают эту дистанционную дисциплину. 

С орбиты невозможно разглядеть отдельных пингвинов, но видны их скопления: по их размерам исследователи могут примерно оценить количество особей.

«Несмотря на то, что это отличная новость, надо понимать, что размеры всех этих колоний относительно небольшие. Их открытие увеличило размеры популяции всего на 5–10%, до уровня примерно в 500 тысяч пингвинов», — Питер Фретуэлл, исследователь из Британского антарктического общества.

По словам Фретуэлла, вновь открытые колонии расположены не в районах со стабильным ледовым покрытием океана, таких, как Море Уэдделла или Море Росса, а севернее, там, где ледяные поля легко могут исчезнуть. 

Успех размножения для императорских пингвинов базируется на наличии так называемого «быстрого льда» (fast ice). Это плоский и поднимающийся невысоко над водой морской лед, примыкающий к краю континента или айсбергу. Такая поверхность идеально подходит пингвинам для откладывания и высиживания яиц, а также для выращивания птенцов в первый год их жизни. Этот сезонный лед должен быть долгоживущим, чтобы оставаться целым и быть полезным в течение по крайней мере восьми или девяти месяцев. 

Если лед формируется поздно или крошится рано, молодым птицам приходится начинать плавать и нырять, когда водонепроницаемые перья у них еще не отросли. То же относится ко взрослым особям, которые каждый год накануне антарктического лета проходят линьку, и могут погибнуть, если она не завершилась, а лед уже растаял.

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British Antarctic Survey Ранее известные, подтвержденные и только что обнаруженные колонии пингвинов в Антарктиде

Весь жизненный цикл императорских пингвинов зависит от наличия морского льда, и, если он уменьшится в последующие десятилетия — как прогнозируют климатические модели — численность животных значительно уменьшится. Согласно одному из прогнозов, популяция этих птиц может сократиться вдвое к 2100 году.

В настоящее время императорские пингвины относятся к разряду «потенциально уязвимых» видов по классификации Международного союза охраны природы. В прошлом году ученые предложили перевести их в категорию «уязвимых».

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