Мама-долгожительница: старейшая дикая птица в мире снесла яйцо в 69 лет

Вырастить следующее поколение альбатросов — нелегкая задача. Пока один из родителей высиживает яйцо или ухаживают за птенцом, другой занимается поиском пищи над морем. Они проведут примерно семь месяцев на атолле Мидуэй, высиживая и выращивая своего птенца. Поскольку этот процесс отнимает так много времени и энергии, большинство альбатросов не откладывает яйца не каждый год.

Примерно с пятилетнего возраста молодые альбатросы начинают искать себе пару. Во время сезона гнездования они бродят по атоллу, практикуя сложные танцы: ухаживания, содержащие десятки ритуальных движений. Как только образуется пара, они остаются связанными на всю жизнь.

Уисдом считается старейшей дикой птицей в мире. Орнитологи поймали ее в 1956 году и надели на лапу кольцо. На тот момент ей было около пяти лет.

В 2002 году ученые снова заметили альбатроса на месте гнездования и с тех пор стали постоянно наблюдать за ней. Несмотря на пожилой возраст, Уиздом является более плодовитой, чем многие молодые сородичи. Обычно темноспинные альбатросы откладывают яйца раз в два года, тогда как Уиздом и Акеакамаи не делали перерыва гораздо дольше. Вклад Уиздом в увеличение популяции этих птиц поистине бесценен: по разным данным, за годы своей жизни она становилась матерью 31-37 раз. Так, в прошлом году она успешно высидела очередного птенца.