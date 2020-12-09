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Птицы

Мама-долгожительница: старейшая дикая птица в мире снесла яйцо в 69 лет

National Geographic Россия
09 декабря 2020
Уиздом
Уиздом высиживает яйцо на атолле Мидуэй
Фото: Jon Brack
Ученые на протяжении многих лет наблюдают за самкой альбатроса по имени Уиздом. И она продолжает их удивлять.

Самая старая из известных в дикой природе птиц вернулась в Национальный морской памятник Папаханаумокуакеа на Гавайских островах и вот-вот снова станет новой матерью.

69-летняя самка темноспинного альбатроса (Phoebastria immutabilis) по имени Уиздом (от англ. Wisdom — «мудрость») в настоящее время высиживает отложенное 29 ноября яйцо. При этом, делает это она не одна, а с партнером, которого назвали Акеакамаи (в переводе с гавайского языка – «любитель мудрости»). Известно, что пара откладывает и высиживает яйца ежегодно с 2006 года. 

Каждый год миллионы альбатросов направляются на атолл Мидуэй, чтобы гнездиться и выращивать своих детенышей. Здесь обитает около 70 процентов мировой популяции Phoebastria immutabilis, а также еще около 20 различных видов птиц. 

«Каждый год, когда Уиздом возвращается, она вновь перечеркивает все, что мы знаем о долголетии альбатросов, и вдохновляет следующее поколение. Она помогла нам лучше понять, как долго живут эти птицы и как часто они размножаются. Эти знания позволяют нам руководствоваться действиями по обеспечению будущего для альбатросов, гнездящихся на атолле Мидуэй», — Джаред Андервуд, суперинтендант Службы охраны рыб и дикой природы США.

Вырастить следующее поколение альбатросов — нелегкая задача. Пока один из родителей высиживает яйцо или ухаживают за птенцом, другой занимается поиском пищи над морем. Они проведут примерно семь месяцев на атолле Мидуэй, высиживая и выращивая своего птенца. Поскольку этот процесс отнимает так много времени и энергии, большинство альбатросов не откладывает яйца не каждый год.

Примерно с пятилетнего возраста молодые альбатросы начинают искать себе пару. Во время сезона гнездования они бродят по атоллу, практикуя сложные танцы: ухаживания, содержащие десятки ритуальных движений. Как только образуется пара, они остаются связанными на всю жизнь. 

Уисдом считается старейшей дикой птицей в мире. Орнитологи поймали ее в 1956 году и надели на лапу кольцо. На тот момент ей было около пяти лет. 

В 2002 году ученые снова заметили альбатроса на месте гнездования и с тех пор стали постоянно наблюдать за ней. Несмотря на пожилой возраст, Уиздом является более плодовитой, чем многие молодые сородичи. Обычно темноспинные альбатросы откладывают яйца раз в два года, тогда как Уиздом и Акеакамаи не делали перерыва гораздо дольше. Вклад Уиздом в увеличение популяции этих птиц поистине бесценен: по разным данным, за годы своей жизни она становилась матерью 31-37 раз. Так, в прошлом году она успешно высидела очередного птенца. 

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