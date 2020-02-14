Птицы
Стриж против сапсана: кто самая быстрая птица в мире?
Сапсан, самое быстрое живое существо на планете Земля, в горизонтальном полете сильно уступает в скорости стрижу.
Сапсан — самая быстрая из птиц. Однако свою максимальную скорость он развивает лишь в пикирующем полёте. При пикировании эта хищная птица из семейства соколиных можно разогнаться до 300 км/ч.
Однако если сравнивать скорости птиц при обычном горизонтальном полете, сапсан не войдет даже в десятку самых быстрых. Обычная горизонтальная скорость сапсана редко превышает 100 км/ч. Здесь безоговорочный лидер — иглохвостый стриж.
Без всякого пикирования эта перелетная птица может развить скорость до 170 км/ч. При этом полет иглохвостого стрижа сопровождается своеобразным звуком, который достаточно услышать однажды – и уже ни с чем не перепутаешь.