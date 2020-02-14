Стриж против сапсана: кто самая быстрая птица в мире?

Однако если сравнивать скорости птиц при обычном горизонтальном полете, сапсан не войдет даже в десятку самых быстрых. Обычная горизонтальная скорость сапсана редко превышает 100 км/ч. Здесь безоговорочный лидер — иглохвостый стриж.

Без всякого пикирования эта перелетная птица может развить скорость до 170 км/ч. При этом полет иглохвостого стрижа сопровождается своеобразным звуком, который достаточно услышать однажды – и уже ни с чем не перепутаешь.