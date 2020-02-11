Техас атаковали тысячи граклов: видео

В Новом Свете живут большехвостые граклы (Quiscalus mexicanus) — птицы из отряда воробьинообразных. Изначально они встречались в юго-западных штатах США и южнее, но в последнее время область их распространения расширилась. Эта птица неприхотлива, она населяет открытую территорию с небольшим количеством деревьев, поля, пастбища и парки. В городской среде граклов привлекает доступность пищи, а с учетом того, что они держатся большими группами — это начинает создавать людям неудобства.