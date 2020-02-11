Техас атаковали тысячи граклов: видео

В Новом Свете живут большехвостые граклы (Quiscalus mexicanus) — птицы из отряда воробьинообразных. Изначально они встречались в юго-западных штатах США и южнее, но в последнее время область их распространения расширилась. Эта птица неприхотлива, она населяет открытую территорию с небольшим количеством деревьев, поля, пастбища и парки. В городской среде граклов привлекает доступность пищи, а с учетом того, что они держатся большими группами — это начинает создавать людям неудобства.
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Thousands of grackles have taken over the parking lot of a Houston grocery store. Sometimes called "devil birds," they often congregate in parking lots of grocery stores and fast food restaurants in search of food. #grackles #grackle #bird #birds #takeover #houston #texas
В конце января гигантская стая облюбовала парковку возле торгового комплекса в Техасе. Очевидцы сравнивают зрелище со сценой из триллера 1963 года «Птицы»: граклов было так много, что небо оказалось скрыто за их темной завесой, они «роились как мухи».
Оглушительными были не только птичьи крики — неподдельный страх вызывало и хлопанье тысяч крыльев. Птицы были везде: на крышах зданий, на автомобилях, деревьях, на земле и в небе.
В городах Северного Техаса уже применяют стрельбу из пушек, чтобы отпугнуть птиц громким звуком, но большого эффекта это не дало. Между тем перейти к более радикальным мерам нельзя из-за природоохранных законов.
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