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Птицы

Техас атаковали тысячи граклов: видео

Анастасия Баринова
11 февраля 2020
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Фото: priya_bobia/Instagram
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Фото: Amanda Beckman/Twitter
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Фото: monkeywritergirl/Instagram
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Фото: redsnickers34/Instagram
Скопления птиц столь велики, что мешают людям.

В Новом Свете живут большехвостые граклы (Quiscalus mexicanus) — птицы из отряда воробьинообразных. Изначально они встречались в юго-западных штатах США и южнее, но в последнее время область их распространения расширилась. Эта птица неприхотлива, она населяет открытую территорию с небольшим количеством деревьев, поля, пастбища и парки. В городской среде граклов привлекает доступность пищи, а с учетом того, что они держатся большими группами — это начинает создавать людям неудобства.

В конце января гигантская стая облюбовала парковку возле торгового комплекса в Техасе. Очевидцы сравнивают зрелище со сценой из триллера 1963 года «Птицы»: граклов было так много, что небо оказалось скрыто за их  темной завесой, они «роились как мухи».

Оглушительными были не только птичьи крики — неподдельный страх вызывало и хлопанье тысяч крыльев. Птицы были везде: на крышах зданий, на автомобилях, деревьях, на земле и в небе.

В городах Северного Техаса уже применяют стрельбу из пушек, чтобы отпугнуть птиц громким звуком, но большого эффекта это не дало. Между тем перейти к более радикальным мерам нельзя из-за природоохранных законов.

Узнайте, как птицы мешают авиаперелетам.