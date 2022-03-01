Ткачи отчаянно защищают свои необычные гнезда от змей: видео

Чернолобый ткач строит такие гнезда, до которых доберется не каждый хищник. Но это не всегда спасает пернатых архитекторов.

На юге Африки обитает удивительная птица – чернолобый ткач (Ploceus velatus). Обычная окраска перьев – невзрачная, но в брачном наряде самцы стремятся привлечь к себе внимание, и в этот период у них на теле появляется желто-зеленое оперение, а на лице – черная «маска».

Птица гнездится колониями, в основном – с сентября по январь. На одного самца приходится несколько самок, и в колониях создается до 25 гнезд, сплетенных из тростника, пальмовых листьев или травы.

Интересный факт На первый взгляд ткачи совсем непримечательные птички – маленькие, скромные и очень похожие на воробьев. Однако им есть чем похвастаться: общественные ткачи – настоящие воздушные архитекторы. Они строят самые большие гнезда в мире! Такие гнезда достигают 8 метров в длину и 2 метров – в высоту. Они похожи на гигантские стога сена, которые откуда-то взялись на раскидистых ветвях деревьев. Такое «коллективное гнездо» объединяет от 300 до 500 отдельных гнезд, в которых проживают сотни ткачей.

Фото: Алексей Барский | Фотохостинг Nat-geo.ru

Во время строительства гнезда применяются особые методы: выбранная для гнезда ветвь очищается от листьев, чтобы змеи не могли незаметно подобраться к убежищу. Если гнездо сооружается на акации, колючки становятся дополнительной проблемой для врагов, и еще один механизм защиты – неудобный для ползучих хищников вход в нижней части гнезда.

Большинство змей оказываются бессильны против таких приемов, но не бумсланг (Dispholidus typus) – ядовитая змея семейства ужеобразных. Она ведет древесный образ жизни и наловчилась обходить любые преграды во время охоты. Такую сцену сняли посетители природного резервата Ngala на территории национального парка Крюгера.

В данном случае охотится самец бумсланга: у этого вида змей мужские особи тоже ярче, чем женские. И пока отец семейства бессильно кружит над гнездом, бумсланг осуществляет свой замысел. Его «суперспособность» – висеть на своем хвосте как на ниточке и в то же время двигать передней частью тела, хватая добычу.

Птицы-ткачи вообще строят необычные гнезда: посмотрите, чем известен общественный ткач.