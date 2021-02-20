Толстые чайки в Бахрейне перестали летать и шатаются по улицам. Всему виной местная кухня

Чайки в Бахрейне страдают от ожирения и отказываются летать из-за переедания. Как сообщает Independent, птицы пристрастились к мачбу, национальному блюду, распространенному в странах Персидского залива и состоящему из острой курицы и риса с пряностями, приготовленных на масле.

Официальные лица говорят, что чайки настолько привыкли к человеческой пище, что теперь даже не пытаются найти еду в море.