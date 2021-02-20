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Птицы

Толстые чайки в Бахрейне перестали летать и шатаются по улицам. Всему виной местная кухня

National Geographic Россия
20 февраля 2021
Власти страны считают, что птицы портят облик городов.

Чайки в Бахрейне страдают от ожирения и отказываются летать из-за переедания. Как сообщает Independent, птицы пристрастились к мачбу, национальному блюду, распространенному в странах Персидского залива и состоящему из острой курицы и риса с пряностями, приготовленных на масле. 

Официальные лица говорят, что чайки настолько привыкли к человеческой пище, что теперь даже не пытаются найти еду в море. 

Абдулла Аль Кубайси, председатель технического комитета северного муниципального совета Бахрейна, отмечает, что толстые чайки, бредущие по улицам, «портят репутацию респектабельных районов». Чиновник призвал принять меры против неправильной утилизации продуктов питания.

«Чайки больше не летают из-за слишком большого веса. Мы видим, как они шатаются по земле, как будто только что вышли с работы и направляются домой на обед. Всё, что осталось сделать — накормить их десертом и дать кувшин сока», — Абдулла Аль Кубайси.

В 2015 году ученые из Ливерпульского университета опубликовали исследование, в котором обнаружили, что птицы быстро набирают вес от человеческой пищи. В работе говорится, что это приводит к проблемам со здоровьем.

В еще одном исследовании, опубликованном в прошлом году, говорится, что серебристые чайки предпочитают еду, потроганную человеком, той, к которой он не прикасался. 

Прожорливые чайки – неприхотливые и жестокие птицы. Посмотрите, как одна такая заглатывает разом целого кролика. 

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