Толстые чайки в Бахрейне перестали летать и шатаются по улицам. Всему виной местная кухня

Чайки в Бахрейне страдают от ожирения и отказываются летать из-за переедания. Как сообщает Independent, птицы пристрастились к мачбу, национальному блюду, распространенному в странах Персидского залива и состоящему из острой курицы и риса с пряностями, приготовленных на масле.
Официальные лица говорят, что чайки настолько привыкли к человеческой пище, что теперь даже не пытаются найти еду в море.
Officials in Bahrain say some seagulls have become ‘too fat to fly’ as they are gorging on food discarded by humans. https://t.co/L2jRNGqEyb— NewstalkFM (@NewstalkFM) February 18, 2021
Абдулла Аль Кубайси, председатель технического комитета северного муниципального совета Бахрейна, отмечает, что толстые чайки, бредущие по улицам, «портят репутацию респектабельных районов». Чиновник призвал принять меры против неправильной утилизации продуктов питания.
В 2015 году ученые из Ливерпульского университета опубликовали исследование, в котором обнаружили, что птицы быстро набирают вес от человеческой пищи. В работе говорится, что это приводит к проблемам со здоровьем.
В еще одном исследовании, опубликованном в прошлом году, говорится, что серебристые чайки предпочитают еду, потроганную человеком, той, к которой он не прикасался.
Прожорливые чайки – неприхотливые и жестокие птицы. Посмотрите, как одна такая заглатывает разом целого кролика.