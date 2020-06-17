Толстые пингвины на беговой дорожке: видео

Исследование (2016) провели специалисты из британского университета Роухемптон (University of Roehampton), его объектом стали королевские пингвины (Aptenodytes patagonicus Miller). Это нелетающие птицы семейства пингвиновых, похожие на императорских (Aptenodytes forsteri), но мельче размерами и ярче окраской. Длина тела королевского пингвина составляет от 91 см до 1 м. У взрослых птиц серая спина и белое брюхо, по бокам черной головы и на груди расположены крупные оранжевые пятна.

Королевские пингвины большую часть времени проводят в воде, выходя на сушу лишь для выведения потомства. Но там им нечем питаться, поэтому птицы отправляются на берег, заранее набрав вес. Британские орнитологи решили сравнить, как меняется походка пингвинов в зависимости от веса. Поймав 10 самцов на одном из островов моря Росса, они поставили их на беговую дорожку. Движения птиц записывались на видеокамеру и измерялись с помощью акселерометров.

Записи велись в два этапа: сначала по дорожке ходили сытые птицы, только что выбравшиеся на берег, а затем рассматривалась их же походка после периода голодания. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS ONE; доступен также ускоренный фрагмент видео. В действительности пингвины передвигались с обычной для них средней скоростью 1,2 км/ч.