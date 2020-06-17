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Птицы

Толстые пингвины на беговой дорожке: видео

Анастасия Баринова
17 июня 2020
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Фото: Liam Quinn/Flickr.com
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Фото: Liam Quinn/Flickr.com
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Фото: Liam Quinn/Flickr.com
Пингвины при ходьбе переваливаются с боку на бок для того, чтобы сохранять энергию. А недавно орнитологи поставили пингвинов на беговую дорожку: было необходимо выяснить зависимость стиля походки от веса птицы.

Исследование (2016) провели специалисты из британского университета Роухемптон (University of Roehampton), его объектом стали королевские пингвины (Aptenodytes patagonicus Miller). Это нелетающие птицы семейства пингвиновых, похожие на императорских (Aptenodytes forsteri), но мельче размерами и ярче окраской. Длина тела королевского пингвина составляет от 91 см до 1 м. У взрослых птиц серая спина и белое брюхо, по бокам черной головы и на груди расположены крупные оранжевые пятна.

Королевские пингвины большую часть времени проводят в воде, выходя на сушу лишь для выведения потомства. Но там им нечем питаться, поэтому птицы отправляются на берег, заранее набрав вес. Британские орнитологи решили сравнить, как меняется походка пингвинов в зависимости от веса. Поймав 10 самцов на одном из островов моря Росса, они поставили их на беговую дорожку. Движения птиц записывались на видеокамеру и измерялись с помощью акселерометров.

Записи велись в два этапа: сначала по дорожке ходили сытые птицы, только что выбравшиеся на берег, а затем рассматривалась их же походка после периода голодания. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS ONE; доступен также ускоренный фрагмент видео. В действительности пингвины передвигались с обычной для них средней скоростью 1,2 км/ч.

Было установлено, что чем толще пингвин, тем менее устойчиво он держится на своих лапах: наклоняясь вперед при ходьбе, птица смещает свой центр тяжести и даже может упасть. Это, в свою очередь, способно привлечь хищников. Однако без пищи на берегу королевские пингвины проводят около месяца, то есть имеют достаточно времени, чтобы сбросить вес.

Узнайте о забавной походке пингвинов больше.

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