Топорки: русские пингвины

На картах Камчатского края и Сахалинской области можно найти целый ряд островков и прибрежных скал-одиночек, названных в честь топорка. И традиционное место его размножения — на Командорском архипелаге, где располагается одно из самых крупных и древних поселений этих птиц, конечно, именуется остров Топорков. Ежегодно сюда слетается более 100 тысяч особей, притом что площадь самого клочка суши не превышает половины квадратного километра.

Первое упоминание об этой колонии мы находим в хрониках Русской Америки начала XIX века: «На лежащем против Беринговского селения островке, именующемся Топорковым, птиц сего имени неимоверное множество, ибо грунт сего острова способствует им вырывать себе гнезда-ямы, коих так много, что с великим трудом можно ходить по нему».

Обустраивать гнезда топорки начинают в мае. Большинство птиц для откладки яиц делают норы в слое торфа: роют убежища крепким клювом, орудуя им как киркой, а лапами выгребают грунт наружу. Поколение за поколением они подновляли и удлиняли свои подземные ходы, устроив на острове сложный подземный лабиринт. Местами плотность расположения их жилищ довольно высока: на каждый квадратный метр поверхности может приходиться более одной жилой норы. Покончив с земляными работами, топорки, в отличие от своих сородичей из семейства чистиковых птиц (кайры, гагарки, тупики и другие), собирают растительную ветошь на подстилку для своего единственного яйца.