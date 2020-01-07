Тупики умеют пользоваться инструментами – с необычной целью: видео

Исследовательница из Оксфордского университета Аннет Л.Файет изучает тупиков (Fratercula arctica) уже несколько лет. В 2014 году на отдаленном острове в Уэльсе она заметила необычное поведение у одной из особей. Птица взяла в клюв палку, чтобы почесать себе спину. Это было единичное наблюдение, и Файет не успела зафиксировать его на камеру, поэтому не стала делать из этого сенсацию. Пока то же самое не случилось снова.

В июле 2018 года исследовательница наблюдала за еще одной группой тупиков на острове Гримсей в Исландии. На этот раз она установила рядом с птичьими базарами камеры и записала много часов видео, которые изучала вплоть до сегодняшнего дня.

На одной из записей Файет обнаружила птицу, которая схватила клювом палку и почесала себе брюшко. Такое поведение нельзя назвать случайным отклонением во время гнездования. Для своих гнезд тупики собирают мягкую траву, которой выстилают свои норы; к тому же сразу после использования тупик выронил палку из клюва и так и не подобрал, что свидетельствует о том, что птица использовала ее именно в качестве инструмента для чесания, а не для гнезда.