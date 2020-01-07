Тупики умеют пользоваться инструментами – с необычной целью: видео

Исследовательница из Оксфордского университета Аннет Л.Файет изучает тупиков (Fratercula arctica) уже несколько лет. В 2014 году на отдаленном острове в Уэльсе она заметила необычное поведение у одной из особей. Птица взяла в клюв палку, чтобы почесать себе спину. Это было единичное наблюдение, и Файет не успела зафиксировать его на камеру, поэтому не стала делать из этого сенсацию. Пока то же самое не случилось снова.
В июле 2018 года исследовательница наблюдала за еще одной группой тупиков на острове Гримсей в Исландии. На этот раз она установила рядом с птичьими базарами камеры и записала много часов видео, которые изучала вплоть до сегодняшнего дня.
На одной из записей Файет обнаружила птицу, которая схватила клювом палку и почесала себе брюшко. Такое поведение нельзя назвать случайным отклонением во время гнездования. Для своих гнезд тупики собирают мягкую траву, которой выстилают свои норы; к тому же сразу после использования тупик выронил палку из клюва и так и не подобрал, что свидетельствует о том, что птица использовала ее именно в качестве инструмента для чесания, а не для гнезда.
Файет отправилась к своей коллеге-этологу Доре Биро – эксперту по поведению животных из Оксфордского университета. По слова Биро, на видео зафиксировано необычное поведение, поскольку тупик – морская птица, а об использовании инструментов морскими птицами ранее никогда не сообщалось.
Ученые наблюдали использование инструментов менее чем у одного процента всех видов фауны, которые относятся к совершенно разными группам. Это шимпанзе и некоторые другие виды приматов, а также морские выдры, рыбы и даже некоторые насекомые, например муравьи.
Среди птиц наиболее известны использованием инструментов вороны и сороки. В частности, они могут использовать крючковатые веточки для извлечения личинок или использовать инструменты для переноски тяжестей. Но чесание палкой – это необычная форма использования инструмента, которую ученые назвали «уходом за телом».
Биро предполагает, что тупик таким образом мог пытаться избавиться от клещей – по ее словам, в том сезоне активность паразитов была особенно высока. Еще одна версия состоит в том, что на брюшке у птицы находилось нечто неприятное и ядовитое, и птица решила избежать контакта своим клювом, использовав вместо этого палку.
Тупики обитают на побережьях Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Они гнездятся в норах на птичьих базарах, питаются рыбой, в основном песчанками.
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