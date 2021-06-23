Тысячи волнистых попугайчиков летают идеальным строем над австралийским полем: завораживающее видео

«Мне очень повезло, что я мог спокойно сидеть на земле, в то время как тысячи волнистых попугайчиков приземлялись у моих ног и летали вокруг», — написал автор видео.

Волнистые попугайчики — это самые многочисленные попугаи Австралии. Они отличаются шумом и болтливостью, хорошо запоминают слова и выражения. Гнездятся эти птицы в основном в полупустынных частях материка, где порой можно встретить миллионные стаи. Стайность волнистых попугайчиков сопряжена с необходимостью отпугивать хищников. В настоящее время количество волнистых попугайчиков, содержащихся в неволе, значительно больше, чем в природе.

В Европу волнистые попугайчики впервые ввезены орнитологом Джоном Гульдом в 1840 году. В последующие годы начался массовый вывоз этих птиц из Австралии. Попугайчиков сотнями и тысячами отлавливали большими сетями. Клетки с птицами переправляли на корабли, отходящие в Европу. При перевозке огромное количество птиц погибало из-за плохого кормления и тесноты. Сейчас это самая массовая комнатная птица в мире.